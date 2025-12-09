Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ghaziabad News: मोदीनगर में कामगार की आत्महत्या मामले में कर्जदारों पर कार्रवाई की मांग, थाने पर प्रदर्शन

    By Vikas Verma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 09:01 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के मोदीनगर में एक कामगार की आत्महत्या के मामले में परिजनों ने थाने पर प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि कर्जदारों के ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    कार्रवाई की मांग को लेकर बेगमाबाद गांव से कोतवाली पहुंचीं महिलाएं। जागरण

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर। कोतवाली क्षेत्र के गांव बेगमाबाद में जहरीला पदार्थ खाकर कामगार द्वारा आत्महत्या करने के मामले में स्वजन व महिलाओं ने सोमवार को मोदीनगर थाने पर प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि कर्जदारों के उत्पीड़न से परेशान आकर कामगार ने आत्महत्या की है, ऐसे में उनपर कार्रवाई की मांग उठाई है। पुलिस ने उन्हें किसी तरह शांत किया। कामगार की पत्नी ने कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस जांच में जुट गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बेगमाबाद गांव के जय सिंह कामगार थे। चार दिन पहले उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर स्वजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां मौत हो गई। मौत से पहले जय सिंह ने स्वजन को कर्जदारों के उत्पीड़न के बारे में बताया। इसका वीडियो स्वजन ने मोबाइल में रिकार्ड किया। अगले दिन शव पोस्टमार्टम से घर लौटा तो स्वजन ने कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया।

    किसी तरह पुलिस ने उन्हें शांत किया। लेकिन सोमवार तक भी कार्रवाई नहीं हुई तो स्वजन व गांव की महिलाएं सोमवार को मोदीनगर थाने पहुंचीं और प्रदर्शन किया। जय सिंह की पत्नी तो बेसुध भी हो गई। महिलाओं ने किसी तरह उन्हें संभाला। आरोप लगाया कि कर्जदार उनसे 10 हजार कर्ज के लिए प्रत्येेक सप्ताह के चार हजार ब्याज वसूल रहे थे। मना करने पर आरोपित उनके साथ मारपीट करते थे।

    अभद्रता का भी आरोप है। जिसके चलते जय सिंह तनाव में आए और आत्महत्या की। एसएचओ मोदीनगर ने महिलाओं को किसी शांत किया। उनकी तहरीर के आधार पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मामले में एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आरोपिताें पर कार्रवाई की जाएगी। किसी के साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा।