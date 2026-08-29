भाई-बहन के प्यार की अनोखी मिसाल: अफसाना ने हिंदू भाई को बांधी राखी, योगेश ने बहन को दी नई जिंदगी

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। भाई-बहन के प्यार का पर्व रक्षाबंधन मजहबी बंदिशों का मोहताज नहीं है, इसे बालाजी विहार निवासी अफसाना ने साबित किया है।

अफसाना पिछले 5 साल से क्षेत्र में ही रहने वाले दीप को राखी बांध रही हैं। उनका कहना है कि कई बार मुश्किलों में दीप ने उनका भाई की तरह साथ दिया। इसके बाद से उन्होंने भी राखी बांधकर दीप के साथ इस रिश्ते और मजबूत कर लिया।

दीप ने बताया कि हर साल जब अफसाना उनको राखी बांधने आती हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है। रक्षा का वादा निभाने सात समंदर पार से आया भाई रक्षाबंधन पर भाई ने बहन की रक्षा करने का वादा निभाया। बहन की रक्षा के लिए वो सात समंदर पार से आया और ब्लड कैंसर से जूझ रही स्टेम सेल देकर बहन की जान बचा ली।