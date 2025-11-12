सीवर लाइन चोक होने से गलमग्न हुआ इंदिरापुरम, नगर निगम की अनदेखी से लोगों का जीवन बेहाल; सड़कें बनीं तालाब

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम में सीवर लाइन की समस्या से अधिकांश आबादी जूझ रही है। हाइराइज इमारतों के बीच कई गलियां ऐसी हैं, जहां सीवर लाइन क्षतिग्रस्त होने के चलते नाले चोक हैं और सड़कों और पार्काें में पानी भरा हुआ है। नारकीय जीवन के बीच लोगों का आरोप है कि नगर निगम से कई बार शिकायत की गई लेकिन सुनवाई नहीं होती है।

गंदगी और मच्छरों की भरमार से लोगों का बुरा हाल है। न्यायखंड-1 में बेटी की शादी के चलते एक घर में कई कार्यक्रम होने थे। मेहमानों का जमावड़ा लगा था लेकिन गली में सीवर लाइन से निकलकर पानी भर गया। ऐसे में घर के लोगों और मेहमानों ने बामुश्किल पानी को बाहर निकाला। ऐसी ही कहानी कई परिवारों की है। 700 वाली गली में सीवर लाइन से नाले-नालियां चोक हैं।

सड़क और पार्क के अंदर पानी भरा है। लोगों का कहना है कि छोटी सी गली में पैदल चलना भी मुश्किल है। घर में चप्पलों के साथ गंदगी भी आती है। न्यायखंड के अलावा शक्तिखंड, नीतिखंड, काला पत्थर मार्ग से अंदर की तरफ चलने पर आदित्य माल के पीछे लगभग पूरे ही इंदिरापुरम में सीवर की समस्या से लोग जूझ रहे हैं।

बसावट के समय ही डाली गई थी सीवर लाइन साल 1987 के लगभग इंदिरापुरम को जीडीए ने बसाया था। बसावट के समय ही सीवर लाइन डाली गई। इसके बाद क्षेत्र का विस्तार होता गया और आबादी हजारों से निकलकर पांच लाख के आसपास पहुंच गई। ऐसे में सीवर लाइन पर बोझ भी बढ़ा है।

स्थानीय जानकारों का कहना है कि इमारतों के बनने के बाद से सीवर लाइन की व्यवस्था चौपट होती गई और सभी जगह सीवर लाइन अस्त-व्यस्त हो गई। ऐसे में नए सिरे से क्षेत्र में सीवर लाइन डालने की आवश्यकता है।