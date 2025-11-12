Language
    सीवर लाइन चोक होने से गलमग्न हुआ इंदिरापुरम, नगर निगम की अनदेखी से लोगों का जीवन बेहाल; सड़कें बनीं तालाब

    By Shobhit Sharma Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 06:08 PM (IST)

    इंदिरापुरम में सीवर लाइनें जाम होने के कारण गलियों और पार्कों में पानी भर गया है, जिससे निवासियों का जीवन नारकीय हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम की लापरवाही के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। निवासियों ने नगर निगम से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है ताकि जलभराव की समस्या से निजात मिल सके।

    इंदिरापुरम के न्याय खंड- एक में सड़क पर भरा सीवर का पानी। जागरण

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम में सीवर लाइन की समस्या से अधिकांश आबादी जूझ रही है। हाइराइज इमारतों के बीच कई गलियां ऐसी हैं, जहां सीवर लाइन क्षतिग्रस्त होने के चलते नाले चोक हैं और सड़कों और पार्काें में पानी भरा हुआ है। नारकीय जीवन के बीच लोगों का आरोप है कि नगर निगम से कई बार शिकायत की गई लेकिन सुनवाई नहीं होती है।

    गंदगी और मच्छरों की भरमार से लोगों का बुरा हाल है। न्यायखंड-1 में बेटी की शादी के चलते एक घर में कई कार्यक्रम होने थे। मेहमानों का जमावड़ा लगा था लेकिन गली में सीवर लाइन से निकलकर पानी भर गया। ऐसे में घर के लोगों और मेहमानों ने बामुश्किल पानी को बाहर निकाला। ऐसी ही कहानी कई परिवारों की है। 700 वाली गली में सीवर लाइन से नाले-नालियां चोक हैं।

    सड़क और पार्क के अंदर पानी भरा है। लोगों का कहना है कि छोटी सी गली में पैदल चलना भी मुश्किल है। घर में चप्पलों के साथ गंदगी भी आती है। न्यायखंड के अलावा शक्तिखंड, नीतिखंड, काला पत्थर मार्ग से अंदर की तरफ चलने पर आदित्य माल के पीछे लगभग पूरे ही इंदिरापुरम में सीवर की समस्या से लोग जूझ रहे हैं।

    बसावट के समय ही डाली गई थी सीवर लाइन

    साल 1987 के लगभग इंदिरापुरम को जीडीए ने बसाया था। बसावट के समय ही सीवर लाइन डाली गई। इसके बाद क्षेत्र का विस्तार होता गया और आबादी हजारों से निकलकर पांच लाख के आसपास पहुंच गई। ऐसे में सीवर लाइन पर बोझ भी बढ़ा है।

    स्थानीय जानकारों का कहना है कि इमारतों के बनने के बाद से सीवर लाइन की व्यवस्था चौपट होती गई और सभी जगह सीवर लाइन अस्त-व्यस्त हो गई। ऐसे में नए सिरे से क्षेत्र में सीवर लाइन डालने की आवश्यकता है।


    बोले इंदिरापुरम के लोग

    सीवर लाइन की समस्या इंदिरापुरम में गंभीर है। लगभग सभी जगह बुरा हाल है और प्राइवेट कर्मी को बुलाकर कई बार सफाई करानी पड़ती है।

    -

    सर्वजीत सिंह

    गलियों में सीवर का पानी भरा रहता है। मच्छरों और गंदगी से बच्चों के बीमार पड़ने का भी खतरा रहता है। हालत यह है कि घर पर किसी मेहमान को बुला नहीं सकते।

    -

    शिवानी

    गली, पार्क सब सीवर के पानी से भरे हुए हैं। कई बार शिकायत के बाद भी नगर निगम के कर्मचारी नहीं आते हैं। सीवर समस्या के निस्तारण का स्थायी समाधान कराया जाए।

    -

    ममता

    सीवर ओवरफ्लो होकर बहता रहता है। इससे घरों में बदबू भी अधिक रहती है। राह निकलना भी मुश्किल है। सालों से बनी हुई समस्या पर सुनवाई नहीं है।

    -

     सरस्वती देवी

    नगर निगम करा रहा है काम

    नगर निगम जलकल के महाप्रबंधक केपी आनंद ने बताया कि इंदिरापुरम में कई जगह सीवर लाइन के काम शुरू हो चुके हैं। अलग-अलग वार्ड में सीवर के काम के प्रस्ताव पास हुए हैं। न्यायखंड-1 के जीडीए मार्केट के सामने मुख्य सड़क पर सीवर के काम शुरू कराया जा चुका है। न्यायखंड के अलावा अभयखंड के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा।