इंदिरापुरम योजना में आवंटियों को मिल रहे प्रतिकर वसूली के लिए नोटिस, आंदोलन की तैयारी
इंदिरापुरम योजना में आवंटियों को प्रतिकर वसूली के नोटिस मिलने से रोष है, जिसके खिलाफ वैशाली और इंदिरापुरम की आरडब्ल्यूए-एओए एकजुट हो रही हैं। आवंटियों का कहना है कि यह मुआवजा जीडीए और किसानों के बीच का मामला है, जिसका भुगतान जीडीए को अपने खजाने से करना चाहिए।
HighLights
इंदिरापुरम आवंटियों को प्रतिकर वसूली के नोटिस मिल रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जीडीए किसानों को मुआवजा दे रहा।
आरडब्ल्यूए-एओए एकजुट होकर आंदोलन की रणनीति बना रहे।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम योजना में आवंटियों को प्रतिकर वसूली के लिए नोटिस मिलने के बाद रोष देखा जा रहा है। इस मसले पर वैशाली और इंदिरापुरम की आरडब्ल्यूए-एओए एकजुट हो रही है। इंदिरापुरम में वार्ड-81 के पार्षद धीरज अग्रवाल ने जल्द सभी संगठनों के साथ बैठक कर आंदोलन की रणनीति बनाने की बात कही है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरापुरम आवासीय योजना में जीडीए को किसानों को बढ़ा मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। इसके बाद अभिवृद्धित प्रतिकर की धनराशि आवंटियों से वसूलने के लिए नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं।
नोटिस को लेकर इंदिरापुरम और वैशाली के आवंटियों में रोष
जीडीए से प्रतिकर वसूली के लिए चस्पा किए जा रहे नोटिस को लेकर इंदिरापुरम और वैशाली के आवंटियों में रोष है। आवंटियों ने जीडीए को प्रतिकर देने से साफ इन्कार किया है। प्राधिकरण द्वारा मकनपुर ग्राम के किसानों के भूमि मुआवजे से जुड़े पुराने मामले में अब आम निवासियों के घरों पर नोटिस चिपकाए जा रहे हैं।
आवंटियों का कहना है कि मुआवजे का भुगतान जीडीए और मकानपुर के किसानों के बीच का विषय है। इसका भुगतान जीडीए को अपने खजाने से करना है, निवासियों से इसका कोई लेना-देना नहीं है। इंदिरापुरम वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि यह एकतरफा कार्रवाई है।
आवंटियों के घरों पर नोटिस चिपकाए जा रहे
प्राधिकरण द्वारा मकनपुर ग्राम के किसानों के भूमि मुआवजे से जुड़े पुराने मामले में अब आवंटियों के घरों पर नोटिस चिपकाए जा रहे हैं। इंदिरापुरम योजना में निवासियों ने अपनी गाढ़ी कमाई से मकान खरीदे हैं, पूरी स्टांप ड्यूटी दी है और नियमानुसार बैनामा-रजिस्ट्री कराई है।
पार्षद धीरज अग्रवाल ने कहा कि जीडीए की भूमि इंदिरापुरम में हैं, उन्हें बेच कर किसानों को मुआवजा दिया जा सकता है। आवंटियों से मुआवजे के लिए वृद्धित प्रतिकर लेना उचित नहीं है। उन्होंने बताया कि इस मसले पर जल्द ही सभी पक्षों से वार्ता कर आगे का निर्णय लिया जाएगा।
आवंटियों से वसूली करना न्यायसंगत नहीं है। इसको लेकर जल्द ही बैठक कर निर्णय लिया जाएगा, जिससे आवंटियों पर बोझ न बढ़े। - प्रयाम सक्सेना, अध्यक्ष, इंदिरापुरम वेलफेयर एसोसिएशन
सभी आरडब्ल्यूए और एओए से संपर्क कर रहे हैं। जल्द ही इसको लेकर महापंचायत होगी। सभी आवंटियों को एकजुट किया जाएगा। अभी हम लोग अलग-अलग सोसायटी व आरडब्ल्यूए के वाट्सएप ग्रुपों पर मैसेज भेज कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। - सुदर्शन अवस्थी, महासचिव इंदिरापुरम वैलफेयर एसोसिएशन
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में जीडीए काम कर रहा है। कई लोग धनराशि जमा भी कर चुके हैं। करीब डेढ़ करोड़ रुपये जमा भी कराए गए हैं। - रुद्रेश कुमार शुक्ला, सहायक अभियंता जीडीए
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