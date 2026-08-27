नेपाल बाढ़ पीड़ित की मदद को आगे आया भारत, हिंडन एयरबेस से सी-17 विमान 37.5 टन राहत सामग्री लेकर रवाना
भारत ने नेपाल में आई जल आपदा के बाद 37.5 टन राहत सामग्री भेजी है। यह सामग्री हिंडन एयरबेस से ...और पढ़ें
HighLights
नेपाल में जल आपदा के बाद भारत ने भेजी मदद
हिंडन एयरबेस से 37.5 टन राहत सामग्री रवाना हुई
वायुसेना के सी-17 ग्लोबमास्टर विमान का उपयोग किया गया
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। नेपाल में जल आपदा से हुई भारी तबाही के बाद भारत लगातार मदद मुहैया कराने में जुटा है। पीड़ितों की मदद को लेकर बृहस्पतिवार को भारत द्वारा 37.5 टन राहत सामग्री नेपाल को भेजी गई।
हिंडन एयरबेस से बृहस्पतिवार को वायुसेना का सी 17 ग्लोब मास्टर विमान राहत सामग्री लेकर नेपाल रवाना हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।
बुधवार रात भी भेजी गई थी सामग्री
उन्होंने कहा कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार करीबी संपर्क में है। हम राहत कार्यों में अपना पूरा सहयोग जारी रखेंगे। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से मिली जानकारी अनुसार बृहस्पतिवार सुबह करीब नौ बजे विमान नेपाल को रवाना हुआ।
वहीं बुधवार रात भी 10 टन राहत सामग्री लेकर सी 17 ग्लोब मास्टर भी नेपाल गया था। इसमें आपदा राहत सामग्री, दवाइयां और खाद्य पैकेट भेजे गए हैं। नेपाल में बुधवार को अचानक आई जल आपदा से भारी तबाही हुई है।
यह भी पढ़ें- हिमाचल के लिए खतरा बनीं 1000 ग्लेशियल झीलें, तेजी से सिकुड़ रहे ग्लेशियर; नेपाल त्रासदी जैसे न बन जाएं हालात
यह भी पढ़ें- नेपाल दौरे पर गए भारतीय मूल के न्यूजीलैंड निवासी पति-पत्नी लापता, परिजनों ने केंद्र सरकार से लगाई मदद की गुहार
यह भी पढ़ें- नेपाल में फंसे सारण के 9 लोग, मुग्लिन रोड बंद होने से 400 किमी अतिरिक्त सफर कर सुनौली बॉर्डर से लौटेंगे घर