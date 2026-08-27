नेपाल बाढ़ पीड़ित की मदद को आगे आया भारत, हिंडन एयरबेस से सी-17 विमान 37.5 टन राहत सामग्री लेकर रवाना

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। नेपाल में जल आपदा से हुई भारी तबाही के बाद भारत लगातार मदद मुहैया कराने में जुटा है। पीड़ितों की मदद को लेकर बृहस्पतिवार को भारत द्वारा 37.5 टन राहत सामग्री नेपाल को भेजी गई।

हिंडन एयरबेस से बृहस्पतिवार को वायुसेना का सी 17 ग्लोब मास्टर विमान राहत सामग्री लेकर नेपाल रवाना हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।

बुधवार रात भी भेजी गई थी सामग्री

उन्होंने कहा कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार करीबी संपर्क में है। हम राहत कार्यों में अपना पूरा सहयोग जारी रखेंगे। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से मिली जानकारी अनुसार बृहस्पतिवार सुबह करीब नौ बजे विमान नेपाल को रवाना हुआ।