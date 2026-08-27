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नेपाल बाढ़ पीड़ित की मदद को आगे आया भारत, हिंडन एयरबेस से सी-17 विमान 37.5 टन राहत सामग्री लेकर रवाना

By Jitendra Singh Edited By: Kushagra Mishra
Updated: Thu, 27 Aug 2026 05:30 PM (IST)

भारत ने नेपाल में आई जल आपदा के बाद 37.5 टन राहत सामग्री भेजी है। यह सामग्री हिंडन एयरबेस से ...और पढ़ें

HighLights

  1. नेपाल में जल आपदा के बाद भारत ने भेजी मदद

  2. हिंडन एयरबेस से 37.5 टन राहत सामग्री रवाना हुई

  3. वायुसेना के सी-17 ग्लोबमास्टर विमान का उपयोग किया गया

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। नेपाल में जल आपदा से हुई भारी तबाही के बाद भारत लगातार मदद मुहैया कराने में जुटा है। पीड़ितों की मदद को लेकर बृहस्पतिवार को भारत द्वारा 37.5 टन राहत सामग्री नेपाल को भेजी गई।

हिंडन एयरबेस से बृहस्पतिवार को वायुसेना का सी 17 ग्लोब मास्टर विमान राहत सामग्री लेकर नेपाल रवाना हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।

बुधवार रात भी भेजी गई थी सामग्री

उन्होंने कहा कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार करीबी संपर्क में है। हम राहत कार्यों में अपना पूरा सहयोग जारी रखेंगे। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से मिली जानकारी अनुसार बृहस्पतिवार सुबह करीब नौ बजे विमान नेपाल को रवाना हुआ।

वहीं बुधवार रात भी 10 टन राहत सामग्री लेकर सी 17 ग्लोब मास्टर भी नेपाल गया था। इसमें आपदा राहत सामग्री, दवाइयां और खाद्य पैकेट भेजे गए हैं। नेपाल में बुधवार को अचानक आई जल आपदा से भारी तबाही हुई है।

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