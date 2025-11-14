मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के हर पॉकेट में बनेगा कम्युनिटी सेंटर, एक डिट्रिक्ट सेंटर का भी होगा निर्माण

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। प्राधिकरण ने मधुबन बापूधाम के हर पाॅकेट में कम्युनिटी सेंटर बनाने की तैयारी तेज कर दी है। डी पाॅकेट में सेंटर बनने के बाद अब ए पाॅकेट में भी तीन मंजिला अत्याधुनिक कम्युनिटी सेंटर बनाने की योजना है।

इसके लिए 2,282 वर्ग मीटर जमीन चिह्नित कर ली गई है और लेआउट तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। इसका निर्माण इसी वर्ष कार्य आरंभ करने की तैयारी है। मधुबन बापूधाम योजना 1,234 एकड़ में विकसित की जा रही है, जिसमें करीब छह पाकेट हैं। जीडीए का उद्देश्य है कि हर पाकेट में एक ऐसा सेंटर बने, जहां लोगों को रोजमर्रा की जरूरत का सामान और सामुदायिक गतिविधियों की सुविधा एक ही जगह मिल सके।

डी पाॅकेट में पहले ही एक कम्युनिटी सेंटर विकसित किया जा चुका है। यहां के निवासियों को बाजार या आवश्यक वस्तुओं के लिए दूसरे पाॅकेट या अन्य बाजार नहीं जाना पड़ेगा। जीडीए अधिकारियों के अनुसार ए पाॅकेट में बनने वाला कम्युनिटी सेंटर बेसमेंट समेत तीन मंजिला तैयार किया जाएगा। बेसमेंट में बैंक, पोस्ट ऑफिस या सरकारी सेवाओं के लिए स्पेस होगा। भूतल पर दुकानों और छोटे कारोबारी प्रतिष्ठानों के लिए जगह दी जाएगी। पहली और दूसरी मंजिल पर पार्टी हाल, कोचिंग सेंटर, हॉस्टल और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए हाॅल बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 17 करोड़ रुपये है।