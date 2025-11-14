मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के हर पॉकेट में बनेगा कम्युनिटी सेंटर, एक डिट्रिक्ट सेंटर का भी होगा निर्माण
गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम में हर पॉकेट में कम्युनिटी सेंटर बनाने की तैयारी है। ए पॉकेट में तीन मंजिला सेंटर बनेगा, जिसमें दुकानें, ऑफिस और पार्टी हॉल होंगे। इस प्रोजेक्ट की लागत 17 करोड़ रुपये है। मधुबन बापूधाम में एक डिस्ट्रिक्ट सेंटर भी विकसित किया जाएगा, जहां मॉल और शोरूम होंगे। इसका उद्देश्य निवासियों को सभी सुविधाएं उनके पास ही उपलब्ध कराना है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। प्राधिकरण ने मधुबन बापूधाम के हर पाॅकेट में कम्युनिटी सेंटर बनाने की तैयारी तेज कर दी है। डी पाॅकेट में सेंटर बनने के बाद अब ए पाॅकेट में भी तीन मंजिला अत्याधुनिक कम्युनिटी सेंटर बनाने की योजना है।
इसके लिए 2,282 वर्ग मीटर जमीन चिह्नित कर ली गई है और लेआउट तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। इसका निर्माण इसी वर्ष कार्य आरंभ करने की तैयारी है।
मधुबन बापूधाम योजना 1,234 एकड़ में विकसित की जा रही है, जिसमें करीब छह पाकेट हैं। जीडीए का उद्देश्य है कि हर पाकेट में एक ऐसा सेंटर बने, जहां लोगों को रोजमर्रा की जरूरत का सामान और सामुदायिक गतिविधियों की सुविधा एक ही जगह मिल सके।
डी पाॅकेट में पहले ही एक कम्युनिटी सेंटर विकसित किया जा चुका है। यहां के निवासियों को बाजार या आवश्यक वस्तुओं के लिए दूसरे पाॅकेट या अन्य बाजार नहीं जाना पड़ेगा।
जीडीए अधिकारियों के अनुसार ए पाॅकेट में बनने वाला कम्युनिटी सेंटर बेसमेंट समेत तीन मंजिला तैयार किया जाएगा। बेसमेंट में बैंक, पोस्ट ऑफिस या सरकारी सेवाओं के लिए स्पेस होगा।
भूतल पर दुकानों और छोटे कारोबारी प्रतिष्ठानों के लिए जगह दी जाएगी। पहली और दूसरी मंजिल पर पार्टी हाल, कोचिंग सेंटर, हॉस्टल और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए हाॅल बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 17 करोड़ रुपये है।
16वें वित्त आयोग से फंड स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को भेजा गया। मधुबन बापूधाम में 88 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में एक डिस्ट्रिक्ट सेंटर विकसित करने की भी तैयारी चल रही है।
यहां माॅल, शोरूम, रेस्टोरेंट, आफिस और ब्रांडेड स्टोर्स खोले जाएंगे। इस व्यावसायिक केंद्र में 100 वर्ग मीटर के 47, 162 वर्ग मीटर के 38 और 281.50 वर्ग मीटर के 10 भूखंड शामिल हैं।
इसे व्हीकल फ्री जोन बनाया जाएगा ताकि पैदल और दिव्यांगजन सुविधा का लाभ ले सकें। जीडीए वीसी नंद किशोर कलाल ने बताया कि मधुबन बापूधाम को तेजी से विकसित किया जा रहा है। हर पाकेट में कम्युनिटी सेंटर बनाने की योजना है ताकि लोगों को अपनी पाकेट में ही सभी सुविधाएं मिल सकें।
