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30 सितंबर तक बंद रहेगा हिंडन बैराज मार्ग: इंदिरापुरम और सिद्धार्थ विहार जाने वाले ध्यान दें, अपनाएं ये वैकल्पिक रास्ते

By Shobhit Sharma Edited By: Pooja Tripathi
Updated: Wed, 02 Sep 2026 01:29 PM (IST)

हिंडन बैराज निरीक्षण मार्ग लोहे की जाली बदलने के कारण एक महीने के लिए बंद रहेगा, जिससे लाइनपार क्षेत्र से इंदिरापुरम और सिद्धार्थ विहार जाने वाले यात्रियों को परेशानी होगी।

हिंडन बैराज निरीक्षण मार्ग

हिंडन बैराज निरीक्षण मार्ग

HighLights

  1. हिंडन बैराज मार्ग 1 से 30 सितंबर तक बंद।

  2. लोहे की जाली बदलने के कारण आवागमन बाधित।

  3. यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों का करना होगा प्रयोग।

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। हिंडन बैराज निरीक्षण मार्ग पर लोहे की जाली बदलने का काम शुरू हो गया है। इस कारण यह मार्ग एक महीने के लिए बंद किया जाएगा। इसकी सूचना हैड वर्क्स खंड आगरा नहर के ओखला आफिस से जिला प्रशासन को दी गई है।

मार्ग बंद रहने से लाइनपार क्षेत्र से सिद्धार्थ विहार के रास्ते कनावनी और इंदिरापुरम आने-जाने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी।

खंड आगरा नहर के अधिशासी अभियंता बिनोद कुमार सिंह की ओर से भेजी गई सूचना में बताया गया है कि एक सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक हिंडन बैराज के निरीक्षण मार्ग को बदला जाएगा। इस दौरान मार्ग से आवागमन पूरी तरीके से बंद रहेगा।

कनावनी और इंदिरापुरम जाने वालों को होगी परेशानी

बैराज पर लगी जाली गलने के कारण दोनों ओर इसे बदलने का काम किया जा रहा है। बता दें कि इस रास्ते से लाइनपार क्षेत्र के लोग कनावनी और इंदिरापुरम में आवाजाही करते हैं। इसके अलावा इन दोनों क्षेत्रों से सिद्धार्थ विहार, प्रताप विहार और विजयनगर के लिए भी बड़ी संख्या में लोग निकलते हैं।

हालांकि बैराज निरीक्षण मार्ग को आवाजाही के लिए प्रयोग किया जा रहा है जबकि नियमानुसार यह मार्ग केवल नहर के निरीक्षण के लिए बनाया गया है।

हैड वर्क्स खंड आगरा नहर के अवर अभियंता चवल सिंह भाटी ने बताया कि 30 सितंबर तक का समय विभाग ने लिया है। इस दौरान दोनों ओर की जाली बदल दी जाएंगी।

वैकल्पिक रास्तों का करना होगा प्रयोग

हिंडन बैराज निरीक्षण मार्ग बंद होने से लाइनपार क्षेत्र के लोगों को ट्रांस हिंडन आने-जाने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करना होगा। इसमें हिंडन कैनाल रोड, जीटी रोड, एनएच-नौ, न्यू लिंक रोड आने-जाने वालों को इन मार्गाें का प्रयोग करना होगा।