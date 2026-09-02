30 सितंबर तक बंद रहेगा हिंडन बैराज मार्ग: इंदिरापुरम और सिद्धार्थ विहार जाने वाले ध्यान दें, अपनाएं ये वैकल्पिक रास्ते

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। हिंडन बैराज निरीक्षण मार्ग पर लोहे की जाली बदलने का काम शुरू हो गया है। इस कारण यह मार्ग एक महीने के लिए बंद किया जाएगा। इसकी सूचना हैड वर्क्स खंड आगरा नहर के ओखला आफिस से जिला प्रशासन को दी गई है।

मार्ग बंद रहने से लाइनपार क्षेत्र से सिद्धार्थ विहार के रास्ते कनावनी और इंदिरापुरम आने-जाने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी। खंड आगरा नहर के अधिशासी अभियंता बिनोद कुमार सिंह की ओर से भेजी गई सूचना में बताया गया है कि एक सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक हिंडन बैराज के निरीक्षण मार्ग को बदला जाएगा। इस दौरान मार्ग से आवागमन पूरी तरीके से बंद रहेगा।

कनावनी और इंदिरापुरम जाने वालों को होगी परेशानी बैराज पर लगी जाली गलने के कारण दोनों ओर इसे बदलने का काम किया जा रहा है। बता दें कि इस रास्ते से लाइनपार क्षेत्र के लोग कनावनी और इंदिरापुरम में आवाजाही करते हैं। इसके अलावा इन दोनों क्षेत्रों से सिद्धार्थ विहार, प्रताप विहार और विजयनगर के लिए भी बड़ी संख्या में लोग निकलते हैं।