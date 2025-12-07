Hindon Airport से मुंबई की फ्लाइट क्यों हुई कैंसिल, एयरलाइंस ने बताई वजह 

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। हिंडन एयरपोर्ट (Hindon Airport) से शनिवार को मुंबई की उड़ान रद रही। इसके अलावा वाराणसी से आने वाली फ्लाइट को भी डायवर्ट कर दिल्ली उतारा गया। यह फ्लाइट आगे बंगलूरू जानी थी लेकिन दिल्ली डायवर्ट होने की वजह से यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी।

