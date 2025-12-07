Language
    Hindon Airport से मुंबई की फ्लाइट क्यों हुई कैंसिल, एयरलाइंस ने बताई वजह 

    By Shobhit Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 09:31 AM (IST)

    शनिवार को Hindon Airport से मुंबई जाने वाली फ्लाइट रद हो गई। वाराणसी से आने वाली फ्लाइट को दिल्ली डायवर्ट किया गया, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई क्य ...और पढ़ें

    हिंडन एयरपोर्ट

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। हिंडन एयरपोर्ट (Hindon Airport) से शनिवार को मुंबई की उड़ान रद रही। इसके अलावा वाराणसी से आने वाली फ्लाइट को भी डायवर्ट कर दिल्ली उतारा गया। यह फ्लाइट आगे बंगलूरू जानी थी लेकिन दिल्ली डायवर्ट होने की वजह से यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी।

    बताया जा रहा है कि वाराणसी की फ्लाइट में देरी और रनवे के मेंटेनेंस का समय होने के कारण वायुसेना ने इसे उतरने की अनुमति नहीं दी। एयरलाइंस कंपनी के कर्मचारियों ने डायवर्जन के बारे में बताया तो यात्रियों ने नाराजगी जताई। बाद में टर्मिनल के अंदर से ही बसों के द्वारा यात्रियों को दिल्ली ले जाया गया, जहां से उन्हें बंगलूरू के लिए फ्लाइट मिली।

    हिंडन एयरपोर्ट प्राधिकरण के निदेशक डा. चिल्ला महेश ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। यात्रियों को विमान कंपनी की ओर से पहले ही जरूरी सूचनाएं भेजी जा रही हैं।

