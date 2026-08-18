हिंडन एयरपोर्ट पर एक साथ खड़े हो सकेंगे तीन विमान, यात्रियों को मिलेगी कई सुविधाएं

जितेंद्र सिंह, साहिबाबाद। हिंडन एयरपोर्ट पर अब एक साथ तीन विमान खड़े हो सकेंगे। अभी हिंडन एयरपोर्ट के पास दो विमान खड़ा करने की पार्किंग है। एक और विमान को खड़ा करने की एयरफोर्स द्वारा अनुमति दे दी गई है। इसके बाद अब हिंडन एयरपोर्ट पर तीन विमान की पार्किंग हो गई है। इससे एयरपोर्ट पर विमान पार्किंग की समस्या दूर होगी।

अधिकारियों का कहना है कि कई बार सर्दियों के मौसम में दृश्यता व अन्य तकनीकी कारणों के कारण उड़ानों के समय में बदलाव हो जाता है। दो विमान पार्किंग में होने पर अगर तीसरा विमान आ जाता है तो परेशानी का सामना होता है। इससे कई बार उड़ानों में देरी होती है और कई बार समय में बदलाव होने वाले विमान की उड़ान को रद करना पड़ता है।

तीन विमानों की पार्किंग होने के बाद एयरलाइंस द्वारा उड़ानें बढ़ाने की उम्मीद है। इसके साथ ही चार और विमान की पार्किंग के लिए काम जल्द शुरू होगा। एयरपोर्ट प्राधिकरण के निदेशक डॉ. चिल्का महेश ने बताया कि हिंडन एयरफोर्स से एक और विमान खड़ा करने की अनुमति मिल गई है।

हिंडन एयरपोर्ट से मुंद्रा की उड़ान स्थगित हिंडन एयरपोर्ट से मुंद्रा को जाने वाली उड़ान स्थगित कर दी गई है। स्टार एयर के मैनेजर संजय ने बताया कि एक सप्ताह से आपरेशनल कारणों से उड़ान स्थगित चल रही है। एयरपोर्ट प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि स्टार एयर द्वारा बताया गया है कि मुंद्रा एयरपोर्ट पर निर्माण कार्य चल रहा है। इस कारण एयरलाइंस द्वारा उड़ान को रद किया गया है। हिंडन एयरपोर्ट से गुजरात के मुंद्रा के लिए उड़ान 23 जून को पहली बार शुरू की गई थी।

सितंबर के लिए जारी शेड्यूल में घटी उड़ानों की संख्या हिंडन एयरपोर्ट से एयरलाइंस कंपनियों ने उड़ानों की संख्या कम की है। इंडिगो ने हिंडन से नवी मुंबई, वाराणसी और कोलकाता जाने वाली फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी में कटौती की है। नवी मुंबई की सीधी उड़ान अब पहले की तरह नियमित सातों दिन की बजाय चार दिन होगी। वाराणसी और कोलकाता के लिए भी उड़ानों को सप्ताह में चार दिन तक सीमित किया गया है।

एयरलाइंस द्वारा जारी सितंबर के नए शेड्यूल के तहत नवी मुंबई की उड़ान केवल चार दिन ही मिलेगी। इसके अलावा कोलकाता और वाराणसी की फ्लाइट की संख्या में भी कमी की गई है। नई योजना के तहत कोलकाता की फ्लाइट अब शुक्रवार को नहीं मिलेगी, जबकि वाराणसी की फ्लाइट मंगलवार और बृहस्पतिवार उपलब्ध नहीं होगी।