Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    8.50 करोड़ से होगा हिंडन एयरपोर्ट का विस्तार, यात्रियों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं

    By Shobhit Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 03:48 PM (IST)

    हिंडन एयरपोर्ट का 8.50 करोड़ रुपये से विस्तार किया जाएगा। एयरपोर्ट प्राधिकरण ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है और जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। पार्किंग क्षेत्र का विस्तार, नई सड़क और फुटपाथ बनाए जाएंगे। विस्तार के बाद यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और एयरपोर्ट का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। हिंडन एयरपोर्ट से यात्री विमानों की संख्या बढ़ने के बाद विस्तार को लेकर लगातार बैठकों के बाद प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। करीब 8.50 करोड़ रुपये से एयरपोर्ट का विस्तार किए जाने की तैयारी प्राधिकरण की है। योजना का प्रस्ताव बनाने के बाद इस महीने टेंडर प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिंडन एयरपोर्ट से प्रमुख शहरों के लिए उड़ानें हैं। विस्तार को लेकर तैयार किए गए प्रस्ताव में पार्किंग एरिया को बढ़ाने समेत अन्य काम शामिल हैं। इनमें एयरपोर्ट की मुख्य सड़क 120 मीटर लंबी होगी। चार लेन की इस सड़क की चौड़ाई 14.5 मीटर होगी।

    सड़क के साथ ही डेढ़ मीटर चौड़ा फुटपाथ भी बनेगा। इसके साथ ही नया कर्ब एरिया भी बनाया जाएगा। हिंडन एयरपोर्ट एयरपोर्ट 22,050 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बना है और शहर साइड में नौ मीटर विस्तार के बाद इसका क्षेत्रफल करीब 800 वर्गमीटर बढ़ जाएगा। बताया जा रहा है कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद आठ महीने में काम पूरा करने का लक्ष्य है।

    विस्तार के पहले चरण में नौ मीटर एयरपोर्ट को बढ़ाने के लिए आवास एवं विकास परिषद और जिला प्रशासन की ओर से अतिरिक्त जमीन उपलब्ध कराई गई है। वहीं दूसरे चरण में 6.8 एकड़ जमीन पर विस्तार होगा। हिंडन एयरपोर्ट प्राधिकरण के निदेशक डॉ. चिल्ला महेशन ने बताया कि एयरपोर्ट को सिटी साइट नौ मीटर आगे तक बढ़ाया जाएगा। यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा।