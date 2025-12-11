हापुड़ से मेरठ का सफर होगा आसान, आरओबी और अंडरपास के निर्माण को लेकर आया ताजा अपडेट
हापुड़ से मेरठ के बीच यात्रा अब और भी आसान होने वाली है। आरओबी (ROB) और अंडरपास के निर्माण को लेकर नया अपडेट आया है, जिससे इस मार्ग पर यातायात सुगम हो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) उपाध्यक्ष नन्द किशोर कलाल ने मधुबन बापूधाम योजना में हापुड़ रोड से मेरठ रोड तक आरओबी और अंडरपास निर्माण प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभाग अधिकारियों द्वारा कार्य को आगामी पांच माह में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया।
यह योजना पिछले करीब आठ वर्ष से लंबित चल रही है। अब जीडीए, सेतु निगम और रेलवे के संयुक्त प्रयासों से परियोजना ने तेजी पकड़ी है।
समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि सेतु निगम ने अपने हिस्से का अधिकांश कार्य पूरा कर लिया है, जबकि रेलवे द्वारा शेष हिस्से का कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। इसे तय समयसीमा के भीतर पूरा करने का आश्वासन दिया गया है।
आरओबी लगभग 600 से 751 मीटर लंबा होगा, जिसमें चार लेन यातायात की व्यवस्था और एक अंडरपास भी शामिल है। इससे हापुड़ से मधुबन बापू धाम होते हुए मेरठ रोड तक सुरक्षित सफर होगा।
कार्य पूरा होते ही हापुड़ से मेरठ की ओर जाने वालों को अब हापुड़ चुंगी तक आने की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में लगने वाला लगभग 14 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर भी बचेगा। मधुबन बापू धाम, गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंती पुरम और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले पांच लाख से अधिक लोगों को प्रतिदिन मिलेगा, जिससे समय, ईंधन और जाम में कमी आएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।