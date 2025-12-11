हापुड़ से मेरठ का सफर होगा आसान, आरओबी और अंडरपास के निर्माण को लेकर आया ताजा अपडेट 

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) उपाध्यक्ष नन्द किशोर कलाल ने मधुबन बापूधाम योजना में हापुड़ रोड से मेरठ रोड तक आरओबी और अंडरपास निर्माण प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभाग अधिकारियों द्वारा कार्य को आगामी पांच माह में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया।

यह योजना पिछले करीब आठ वर्ष से लंबित चल रही है। अब जीडीए, सेतु निगम और रेलवे के संयुक्त प्रयासों से परियोजना ने तेजी पकड़ी है।

समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि सेतु निगम ने अपने हिस्से का अधिकांश कार्य पूरा कर लिया है, जबकि रेलवे द्वारा शेष हिस्से का कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। इसे तय समयसीमा के भीतर पूरा करने का आश्वासन दिया गया है।