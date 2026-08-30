गाजियाबाद में मसूरी झील से बदलेगी गांवों की तस्वीर, मछली पालन के साथ रोजगार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

शाहनवाज अली, गाजियाबाद। गांवों के तालाब और झीलें अब सिर्फ जलस्रोत नहीं, बल्कि रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार बन सकती हैं। गाजियाबाद की मसूरी झील इसका उदाहरण बनकर उभरी है। यहां मत्स्य पालन के साथ पर्यटन और प्रशिक्षण केंद्र विकसित किया गया है, जिससे मत्स्य पालकों को आधुनिक तकनीक की जानकारी देने के साथ झील को पर्यटन की संभावनाओं से जोड़ने की दिशा में काम हो रहा है।

मसूरी झील का यह माडल दूसरे गांवों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। मत्स्य पालन विशेषज्ञों के अनुसार किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, पानी की गुणवत्ता बनाए रखने, आहार प्रबंधन, रोग नियंत्रण और आधुनिक एरेशन तकनीक का प्रशिक्षण मिलने से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए प्रशिक्षण केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके साथ ही केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से योजनाओं में दिए जाने वाला अनुदान मत्स्य पालकों के लिए वरदान से कम नहीं है।

तालाब से रोजगार और पर्यटन तक गाजियाबाद का मसूरी झील माडल में मत्स्य पालन को पर्यटन से जोड़ने की संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं। झील के आसपास नौकायन, एंगलिंग, स्थानीय खानपान और छोटे कियोस्क जैसी गतिविधियां विकसित है। ग्रामीण युवाओं के लिए ऐसे रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा हो सकते हैं। इससे मछली पालन करने वाले परिवारों को केवल मछली बेचने से होने वाली आय पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

सूबे के अन्य गांवों के लिए बना माडल गाजियाबाद के बाद प्रदेश के अन्य जिलों में बड़ी संख्या में सामुदायिक व निजी तालाब हैं। मत्स्य विभाग अधिकारियों के अनुसार सूबे में जलस्रोतों को चिह्नित कर मसूरी झील की तर्ज पर विकसित करने पर योजना तैयार हो रही है। मत्स्य पालन में बहुत संभावनाएं हैं। तकनीक के इस्तेमाल से उत्पादन, पानी की निगरानी और बाजार तक पहुंच आसान है।

युवाओं को मिल रहा मत्स्य पालन का प्रशिक्षण युवाओं को मसूरी झील पर मत्स्य पालन की बारीकियां और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में मछली पालने की जानकारी के साथ तालाब प्रबंधन, पानी की गुणवत्ता, मछलियों के लिए उचित आहार, उत्पादन बढ़ाने और बाजार तक उत्पाद पहुंचाने के बारे में जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण हासिल करने के बाद कई युवा इसे कारोबार के रूप में अपना रहे हैं और मत्स्य क्षेत्र में नए स्टार्टअप की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं।