गाजियाबाद में लैंडक्राफ्ट सोसायटी की 25वीं मंजिल से कूदकर युवक ने दी जान, पुलिस कर रही जांच

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कविनगर थाना क्षेत्र की लैंडक्राफ्ट सोसायटी की टावर-टू ए की 25वीं मंजिल से कूदकर 22 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक इस सोसायटी में नही रहता है। वह अपने दोस्त से मिलने के लिए इस सोसायटी में गया था। पुलिस ने शव को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है।

सहायक पुलिस आयुक्त कविनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि बुधवार की सुबह करीब नौ बजे पुलिस को सूचना मिली कि लैंडक्राफ्ट सोसायटी में एक युवक बिल्डिंग से गिर गया। पुलिस ने युवक को संजय नगर स्थित जिला संयुक्त अस्पताल में लेकर पहुंची। डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मृतक की पहचान अर्पण गोयल निवासी न्यू पंचवटी कॉलोनी के रूप में हुई है। वह नोएडा की निजी कंपनी में नौकरी करता था। जिस टावर से वह युवक कूदा उसी में टावर की 14वीं मंजिल पर उसका दोस्त प्रखर रहता है। प्रखर ने पुलिस को बताया कि अर्पण गोयल उनका दोस्त था।

वह लिफ्ट में 25वीं मंजिल पर जाने के लिए बटन दबाता दिख रहा अर्पण ने सुबह सोसायटी में आकर उसे कॉल की थी। प्रखर ने अर्पण गोयल को बताया कि वह फ्लैट में नहीं है। पुलिस ने साेयटी में पहुंचकर जांच की। वह सीसीटीवी कैमरे में लिफ्ट में जाता दिख रहा है। वह लिफ्ट में 25वीं मंजिल पर जाने के लिए बटन दबाता दिख रहा है लेकिन वह गिरते हुए नहीं दिख रहा।

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अर्पण गोयल पिता मोहित और मां रुचि गोयल की ओर से थाने में बुधवार देर शाम तक लिखित में शिकायत नहीं दी गई। अर्पण गोयल अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी। पिता का कहना है कि उनकी किसी से रंजिश नहीं है। माता-पिता ने उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे।