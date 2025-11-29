गाजियाबाद: प्रताप विहार में किराए के कमरे में युवती ने दी जान, फंदे पर लटका मिला शव

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। प्रताप विहार सेक्टर-11 में शुक्रवार रात एक युवती का शव फंदे पर लटका मिला। युवती मूल रूप से फरीदाबाद के कल्याणपुरी इलाके की रहने वाली थी। वह प्रताप विहार में किराए के कमरे में रह रही थी।

पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार रात करीब 10 बजे प्रताप विहार निवासी लोकेश चोपड़ा ने पुलिस को फोन कर बताया कि उनके यहां किराए पर रहने वाली 23 साल की युवती पूनम ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है।

सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके की जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि युवती नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।