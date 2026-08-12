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    13-16 अगस्त तक संभलकर रहें, भारी बारिश और बिजली गिरने को लेकर गाजियाबाद में अलर्ट जारी  

    By Abhishek Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 09:19 PM (IST)

    गाजियाबाद में 13 से 16 अगस्त तक भारी वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने येलो अलर्ट जारी किया है। नागरिकों को जर्जर भवनों से ...और पढ़ें

    गाजियाबाद में भारी बारिश और बिजली गिरने को लेकर अलर्ट। (एआई जेनरेटेड इमेज)

    गाजियाबाद में भारी बारिश और बिजली गिरने को लेकर अलर्ट। (एआई जेनरेटेड इमेज)

    HighLights

    1. 13-16 अगस्त तक गाजियाबाद में भारी वर्षा, वज्रपात का येलो अलर्ट।

    2. जर्जर भवनों, बिजली के तारों से दूर रहने की सलाह।

    3. 'सचेत' ऐप से मौसम जानें, आपातकालीन नंबरों का उपयोग करें।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिले में आगामी दिनों में मौसम खराब रहने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने आमजन को सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग की ओर से 13 अगस्त से 16 अगस्त तक भारी वर्षा और वज्रपात की संभावना को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।

    अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अंजनी कुमार सिंह ने लोगों से मौसम के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। नागरिकों को पुराने और जर्जर भवनों, कच्ची दीवारों तथा कमजोर ढांचों से दूर रहने की सलाह दी है। रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट मीडिया के माध्यम से मौसम की लगातार जानकारी लेते रहने तथा अत्यंत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने को कहा गया है।

    पेड़ों के नीचे शरण नहीं लेने की अपील

    वज्रपात के दौरान धातु की डंडी वाले छाते का प्रयोग नहीं करने और बिजली के तारों एवं पोल के नीचे या आसपास खड़े नहीं होने की सलाह दी गई है। आंधी-तूफान और ओलावृष्टि के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने तथा पेड़ों के नीचे शरण नहीं लेने की अपील की गई है। निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाले टीन शेड आदि को मजबूती से बांधकर रखने और उनसे पर्याप्त दूरी बनाए रखने को कहा गया है।

    ओलावृष्टि के दौरान खेतों में न जाने की सलाह दी गई

    किसानों को भारी वर्षा और ओलावृष्टि के दौरान खेतों में न जाने की सलाह दी गई है। साथ ही बच्चों और बुजुर्गों को खराब मौसम में घर के अंदर रखने को कहा गया है। मौसम की जानकारी के लिए सचेत एप डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। किसी भी चिकित्सीय सहायता के लिए नागरिक टोल फ्री नंबर 108 और 102 पर संपर्क कर सकते हैं।

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