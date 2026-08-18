गाजियाबाद में प्रशासनिक लापरवाही उजागर, जिंदा अतरकली को कागजों में कर दिया मृत घोषित

अभिषेक सिंह, गाजियाबाद। तहसील प्रशासन की घोर लापरवाही के कारण 86 साल की जीवित महिला को पांच साल पहले दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया गया। इस वजह से उनको विधवा पेंशन और प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना का लाभ मिलना बंद हो गया।

इसकी शिकायत पटवारी से लेकर तहसीलदार तक से की गई, लेकिन पांच साल से प्रशासन ने अपनी गलती में सुधार नहीं किया है, सोमवार को इस मामले की शिकायत तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम सदर से कर महिला को कागजों में जीवित दर्शाने की मांग की गई है, जिससे कि लोन लेने में मदद मिल सके और सरकारी योजना के लाभ से वंचित न होना पड़े।

क्या है पूरा मामला? अटौर गांव में महावीर का परिवार रहता है। महावीर के नाम पर अटौर के साथ ही चंपत नगर और शमसेर गांव में कृषि भूमि थी। 26 साल पहले महावीर की मृत्यु हो गई तो कृषि भूमि उनकी पत्नी अतरकली और तीनों बेटे रविंद्र , सलेंद्र और योगेंद्र का नाम दर्ज करने के लिए परिवार द्वारा आवेदन किया गया।

वर्ष 2016 में जब कृषि भूमि की फर्द निकलवाने के लिए सलेंद्र तहसील सदर में पहुंचे तो पता चला कि चंपत नगर और शमसेर गांव में उनके हिस्से की कृषि भूमि के कुछ खसरा नंबर में सलेंद्र की जगह पिंटू नाम दर्ज कर दिया गया है, उन्होंने लेखपाल से शिकायत कर नाम का सुधार कराने का प्रयास किया लेकिन मदद नहीं मिली।

वर्ष 2021 में सलेंद्र को रुपयो की आवश्यकता हुई तो उन्होंने अपनी मां अतरकली के नाम की कृषि भूमि पर लोन लेने के लिए तहसील से कृषि भूमि के दस्तावेज लिए तो पता चला कि उनकी चंपत नगर और शमसेर गांव की कृषि भूमि की फर्द में अतरकली को मृत घोषित कर दिया गया है।

कागजों इस फर्जीवाड़े को देखकर वह स्तब्ध रहे गए। उन्होंने इसकी शिकायत तत्कालीन तहसीलदार से की। आरोप है कि उच्चाधिकारियों ने अतरकली को जीवित दर्शाने और पिंटू की जगह सलेंद्र का नाम दर्ज करने के आदेश भी दे दिए, लेकिन लेखपाल द्वारा टाल मटोल किए जाने के कारण अब तक न तो कृषि भूमि में अतरकली को जीवित दर्शाया गया है न ही पिंटू की जगह सलेंद्र का नाम दर्ज किया गया है।