गाजियाबाद में दोस्त के साथ खड़ी युवती से दुष्कर्म का प्रयास, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल का आरोप; केस दर्ज

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मसूरी थानाक्षेत्र स्थित एक कॉलेज के पास 15 अगस्त को खेत में एक युवती और उसके दोस्त को चार युवकों ने घेर लिया। आरोप है कि युवकों ने दोनों का वीडियो बना लिया और उसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देकर युवती पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। विरोध करने पर दोनों के साथ मारपीट की गई और पांच हजार रुपये की मांग की गई। पीड़िता ने एक हजार रुपये ऑनलाइन मंगवाए।

दो युवक रुपये निकालने गए इसी बीच मौके पर मौजूद रहे दो युवकों ने पीड़िता से दुष्कर्म का प्रयास किया। किसी तरह आरोपितों के चंगुल से छूटकर पीड़िता और उसका दोस्त मौके से बचकर भागे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर आरोपित फरार हो गए। पीड़िता की शिकायत पर चार अज्ञात युवकों के खिलाफ मसूरी थाने में केस दर्ज किया गया है।

आरोपितों ने उसके और दोस्त के साथ मारपीट की पीड़िता के मुताबिक शुक्रवार को वह अपने दोस्त के साथ एक कलेज के पास खड़ी थी। इसी दौरान वह खेत की तरफ गई। वापस लौटते समय चार युवकों ने उसे और उसके दोस्त को घेर लिया। आरोप है कि युवकों ने दोनों की वीडियो बना लिया और उसे प्रसारित करने की धमकी देने लगे। युवती के विरोध करने पर आरोपितों ने उसके और दोस्त के साथ मारपीट की। आरोपित दोनों को खेत के अंदर ले गए और वहां भी मारपीट करते हुए पांच हजार रुपये मांगे।

युवती का मुंह बंद कर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया युवती ने किसी तरह एक हजार रुपये ऑनलाइन मंगवाए। रकम निकालने के लिए दो युवक वहां से चले गए, जबकि दो अन्य ने युवती को धमकाते हुए अभद्रता की। आरोप है कि इसी दौरान एक युवक ने युवती का मुंह बंद कर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। दोस्त के विरोध करने पर उससे बाकी रकम की मांग की गई।