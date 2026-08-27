गाजियाबाद: कमेटी के रुपये मांगने पर लाठी-डंडों से पीटा, मां-बेटी से आभूषण छीनने का आरोप
गाजियाबाद में कमेटी के 1.20 लाख रुपये वापस मांगने गई महिला और उसकी बेटी से कमेटी संचालक ने मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान महिला का मंगलसूत्र और बेटी की नाक की लौंग समेत अन्य आभूषण भी छीन लिए गए।
HighLights
कमेटी के 1.20 लाख रुपये वापस मांगने पर मारपीट।
महिला और बेटी के आभूषण छीने गए, शिकायत दर्ज।
छह लोगों के खिलाफ क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में मुकदमा।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में कमेटी में जमा किए गए 1.20 लाख रुपये वापस मांगना एक महिला को भारी पड़ गया। आरोप है कि रुपये मांगने पहुंची महिला और उसकी बेटी से कमेटी संचालक ने मारपीट की।
महिला का आरोप है कि इस दौरान उसका मंगलसूत्र, कुंडल और बेटी की नाक की लौंग भी छीन ली गई। मामले में क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
तीन साल पहले डाली थी कमेटी
सुदामापुरी निवासी सुनीता के मुताबिक, करीब तीन साल पहले उन्होंने प्रमोद के पास 20 लोगों की कमेटी डाली थी। इसकी मासिक किस्त छह हजार रुपये थी। प्रमोद ने कमेटी पूरी होने पर 1.20 लाख रुपये देने का भरोसा दिया था।
कमेटी की रकम नहीं लौटाई
सुनीता का आरोप है कि उन्होंने पूरी रकम जमा कर दी, लेकिन समय पूरा होने के बाद भी रुपये वापस नहीं किए गए। बाद में प्लाट दिलाने की बात कहकर भी उनसे रुपये लिए गए। प्लॉट का सौदा नहीं होने पर कुछ रकम वापस कर दी गई, लेकिन कमेटी की रकम नहीं लौटाई गई।
लाठी-डंडों से पीटने का आरोप
पीड़िता के मुताबिक, 9 मई को शाम करीब सात बजे सुनीता अपने रुपये मांगने प्रमोद के घर पहुंचीं। आरोप है कि वहां प्रमोद, उसकी पत्नी, बेटियां और अन्य लोग मौजूद थे। रुपये मांगने पर विवाद हो गया और प्रमोद समेत अन्य लोगों ने सुनीता व उनकी बेटी के साथ लाठी-डंडों से मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे।
रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई
महिला का आरोप है कि इसी दौरान उसके और बेटी के आभूषण भी छीन लिए गए। आरोपियों ने दोबारा रुपये मांगने पर जान से मारने की धमकी भी दी। सुनीता का आरोप है कि घटना के बाद वह बेटी के साथ क्रासिंग रिपब्लिक थाने पहुंचीं, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और मेडिकल भी नहीं कराया गया।
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इसके बाद उन्होंने पुलिस आयुक्त से शिकायत की। अब पुलिस ने प्रमोद, उसकी पत्नी इंद्रावती, बेटे कार्तिक आर्य, बेटियों सोनम व स्वाति और राजू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।