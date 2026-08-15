जीजा ने नाबालिग साली से किया दुष्कर्म, सगी बहन बनाती रही वीडियो; गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी महिला को भी भेजा जेल

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक व्यक्ति अपनी नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म करता रहा और उसकी पत्नी यानी पीड़िता की बड़ी बहन ही घटना की वीडियो बनाती रही। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपित पति को 13 अगस्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। शनिवार को पुलिस ने आरोपित महिला को गिरफ्तार कर लिया।

एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल ने बताया कि 11 अगस्त को पीड़िता की मां की तहरीर पर क्रासिंग रिपब्लिक थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। शिकायत में बताया गया था कि आरोपित व्यक्ति ने नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म किया और घटना की जानकारी होने पर उसे जान से मारने तथा खुद आत्महत्या करने की धमकी दी।

नाबालिग से दुष्कर्म के वीडियो भी बनाए गए यह भी पुलिस को बताया गया कि नाबालिग से दुष्कर्म के वीडियो भी बनाए गए हैं और नाबालिग की बड़ी बहन यानि आरोपित की पत्नी ने ही वीडियो मोबाइल से बनाए हैं। पुलिस ने पीड़िता के बयान, मेडिकल और अन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपित को 13 अगस्त को गिरफ्तार किया था।