    गाजियाबाद में कारोबारी की पत्नी की हत्या करने वाले को कोर्ट ने दिया दोषी करार, करवाचौथ के दिन किया था मर्डर

    By Hasin Shahjama Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 10:04 AM (IST)

    गाजियाबाद में एक कारोबारी की पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। यह हत्या करवाचौथ के दिन हुई थी, जिससे इलाके में सनसनी फै ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के शक्ति खंड एक में 30 अक्टूबर 2015 में करवा चौथ के दिन फ्लैट में घुसकर लूटपाट करने और कारोबारी की पत्नी राजबाला सैनी की हत्या करने वाले हरिओम को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट संख्या 10 के अपर सत्र न्यायाधीश भरत सिंह यादव की कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। अब सजा पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी।

    शक्ति खंड एक के फ्लैट नंबर-46 बी में रहने वाले धर्मपाल सैनी की इंदिरापुरम के न्याय खंड दो में साइकिल एजेंसी चलाते थे। वह 30 अक्टूबर की सुबह एजेंसी चले गए थे। उनकी बेटी नेहा स्कूल और बेटा रोहित भी कॉलेज चले गए थे। उनकी पत्नी राजबाला सैनी घर में अकेली थीं।

    राजबाला हमेशा नेहा को स्कूल लेने जाती थी, लेकिन उस दिन वह स्कूल नहीं पहुंचीं। नेहा ने स्कूल के शिक्षक के मोबाइल से मां के मोबाइल पर फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया था। नेहा ने अपने पिता को फोन कर स्कूल बुलाया। धर्मपाल बेटी नेहा को लेकर घर पहुंचे तो फ्लैट के मेन गेट की बाहर से कुंडी लगी थी।

    पिता और बेटी कुंडी खोलकर अंदर दाखिल हुए तो राजबाला बेडरूम में खून से लथपथ पड़ी थी। राजबाला का मुंह तकिये से ढका था। उनके दोनों हाथ-पैर बंधे थे। वह उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। धर्मपाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस की कई टीमों ने हत्या की गुत्थी को सुलझाया था।

    पुलिस ने हत्या के आरोपित पड़ोस में रहने वाले हरिओम को गिरफ्तार किया था। हरिओम ने लूटपाट के बाद धारदार हथियार से राजबाला सैनी की हत्या की थी। पुलिस ने हरिओम को जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए। कोर्ट ने साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर हरिओम को दोषी करार दिया है।

    करवाचौथ नहीं मना पाई थीं राजबाला 

    घटना के बाद पति धर्मपाल ने किसी भी प्रकार की रंजिश से इंकार किया था। उस दिन राजबाला का करवाचौथ का व्रत है। ऐसे में उन्हें जल्दी घर का काम खत्म कर तैयार होना था। राजबाला ज्यादातर घर में ही रहती थीं और किसी अनजान के लिए दरवाजा नहीं खोलती थीं। पति की लंबी आयु के लिए वह प्रार्थना कर रही थीं। हत्या के बाद उनका व्रत अधूरा ही रह गया। घर के ड्राइंग रूम में चाय के दो कप व बिस्किट मिले थे।