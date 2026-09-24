गाजियाबाद में बदला मौसम का मिजाज, 33 डिग्री पहुंचा पारा; जानें आने वाले दिनों का पूर्वानुमान

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सुबह से दोपहर तक तेज धूप रहने के साथ बृहस्पतिवार को गर्मी का असर बना रहा। लेकिन शाम होते होते गर्मी से कुछ राहत मिल सकी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिन में धुंध व बादल छाए रह सकते हैं। तापमान में गिरावट के साथ गर्मी से राहत के आसार हैं।

मौसम लगातार सामान्य बना हुआ है। दोपहर में तेज धूप रहने पर कुछ घंटे के लिए गर्मी ज्यादा रहती है, लेकिन धूप का असर कम होने के साथ ही गर्मी से राहत मिलनी शुरू हो जाती है। रात में भी गर्मी का अब उतना असर नहीं है।