गाजियाबाद में जल्द शुरू होगी जलापूर्ति की निगरानी, वाटर स्काडा तकनीक से जुड़ेंगे नलकूप; खपत की भी होगा ब्योरा

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। जलापूर्ति पर निगरानी के लिए बनाई गई नगर निगम की योजना टेंडर होने के बाद शुरू की जाएगी। निगम अधिकारी ने वाटर सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम (स्काडा) से पानी की आपूर्ति पर निगरानी और खपत जानने के लिए योजना शुरू करने का दावा किया था।

इसके पहले चरण में कविनगर जोन के अलावा इंदिरापुरम के नलकूलों को वाटर स्काडा से जोड़ा जाना था। अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी पहलुओं पर काम की वजह से इसमें देरी हुई है। नगर निगम जलकल के अधिकारियों दावा है कि आटोमैटिक सेंसर युक्त चिप प्रणाली से पानी की आपूर्ति की निगरानी की जा सकेगी। इससे पता चल सकेगा कि किस क्षेत्र में पानी की कितनी आपूर्ति की जा रही है। इंदिरापुरम में इंदिरापुरम में 30 एचपी के 113 और 10 एचपी के 80 नलकूप इससे जोड़े जाने हैं।