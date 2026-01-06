Language
    गाजियाबाद में जल्द शुरू होगी जलापूर्ति की निगरानी, वाटर स्काडा तकनीक से जुड़ेंगे नलकूप; खपत की भी होगा ब्योरा

    By Shobhit Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 10:32 PM (IST)

    गाजियाबाद में जलापूर्ति की निगरानी के लिए नगर निगम की वाटर स्काडा योजना जल्द शुरू होगी। यह प्रणाली पानी की आपूर्ति और खपत का सटीक ब्योरा देगी। इंदिराप ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। जलापूर्ति पर निगरानी के लिए बनाई गई नगर निगम की योजना टेंडर होने के बाद शुरू की जाएगी। निगम अधिकारी ने वाटर सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम (स्काडा) से पानी की आपूर्ति पर निगरानी और खपत जानने के लिए योजना शुरू करने का दावा किया था।

    इसके पहले चरण में कविनगर जोन के अलावा इंदिरापुरम के नलकूलों को वाटर स्काडा से जोड़ा जाना था। अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी पहलुओं पर काम की वजह से इसमें देरी हुई है।

    नगर निगम जलकल के अधिकारियों दावा है कि आटोमैटिक सेंसर युक्त चिप प्रणाली से पानी की आपूर्ति की निगरानी की जा सकेगी। इससे पता चल सकेगा कि किस क्षेत्र में पानी की कितनी आपूर्ति की जा रही है। इंदिरापुरम में इंदिरापुरम में 30 एचपी के 113 और 10 एचपी के 80 नलकूप इससे जोड़े जाने हैं।

    वाटर स्काडा के जरिये किस क्षेत्र में आबादी के अनुसार पानी की खपत कम या ज्यादा है इसके आंकड़े भी विभाग के पास होंगे। सालभर से योजना फिलहाल अटकी हुई है। जलकल विभाग के महाप्रबंधक केपी आनंद ने बताया वाटर स्काडा को जल्द ही शुरू किया जाएगा। आइआइटी रूड़की से इसके तकनीकी पहलुओं को पास कराया गया है। जल्द ही टेंडर कर इस योजना के तहत जलापूर्ति की निगरानी कराई जाएगी।