    गाजियाबाद में जांच के लिए 8 घंटे में लिए जाएंगे पानी के 200 नमूने, इंदौर की घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 06:36 AM (IST)

    इंदौर की घटना के बाद गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। 7 जनवरी को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से पानी की गुणवत्ता ज ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। इंदौर की घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की नींद टूटी है। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर आरके गुप्ता ने बताया कि सात जनवरी को सुबह 10:00 बजे से लेकर शाम के 6:00 तक महाअभियान के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की गुणवत्ता जांच के लिए 200 सैंपल एकत्र किए जाएंगे।

    पानी के नमूने की जांच करने के बाद रिपोर्ट के आधार पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि शहर के लोगों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर नगर आयुक्त, जीडीए सचिव, क्षेत्रीय प्रबंधक यूपीएसआईडीसी और सभी नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारियों को सख्त पत्र भेजा गया है। निर्देश दिए गए है लोगों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति करने को ठोस इंतजाम किए जाएं।

