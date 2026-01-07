गाजियाबाद में डिलीवरी कंपनी के गोदाम से माल चोरी, पूर्व कर्मचारी साथियों समेत गिरफ्तार
गाजियाबाद के बागू में एक डिलीवरी कंपनी के गोदाम से 27 दिसंबर को दो लैपटॉप और 16 ग्राहक पैकेट चोरी हुए थे। पुलिस ने जांच के बाद कंपनी के पूर्व डिलीवरी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। बागू में डिलीवरी कंपनी के गोदाम में 27 दिसंबर को अज्ञात बदमाशों ने दो लैपटाप और 16 पैकेट चोरी कर लिए थे। पुलिस ने सोमवार को ही केस दर्ज कर जांच शुरू की।
जांच के आधार पर पुलिस ने कंपनी के पूर्व डिलीवरी मैन समेत उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों से चोरी का कुछ सामान भी बरामद हुआ है।
एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल के मुताबिक सुदामापुरी निवासी इम्तियाज ने शिकायत देकर क्रासिंग रिपब्लिक थाने में केस दर्ज कराया था। केस दर्ज कर पुलिस ने चेकिंग के दौरान रिछपाल गढी की पुलिया के पास से चोरी की घटना को अंजाम देने वाले लोनी की पंचवटी कॉलोनी निवासी गोंविद निगम, पिलखुआ निवासी शिवम और सुदामापुरी निवासी आकाश को गिरफ्तार किया है।
तीनों के पास से चोरी की घटना से संबंधित कुछ सामान बरामद हुआ है। पूछताछ में आकाश ने बताया कि वह काफी समय पहले इस डिलीवरी कंपनी में काम करता था। जिसके चलते उसे गोदाम के बारे मे सारी जानकारी थी।
उसने काम छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद खर्च के लिए रुपये नहीं थे। इसलिए उसने अपने साथियों गोविंद व शिवम के साथ मिलकर 27 दिसंबर को चोरी की थी। ट्रेस होने के डर से उन्होंने चोरी किये गए दोनों ही लैपटॉप नष्ट कर दिये। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।