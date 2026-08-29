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गाजियाबाद की वोटर लिस्ट में घट गईं महिलाएं, 1000 पुरुषों पर सिर्फ 791 रह गईं; साहिबाबाद में हैं सबसे कम

By Abhishek Singh Edited By: Kushagra Mishra
Updated: Sat, 29 Aug 2026 08:37 PM (IST)

गाजियाबाद की मतदाता सूची में पुरुष-महिला मतदाताओं के अनुपात में बड़ा अंतर सामने आया है, जहां प्रति हजार पुरुषों पर केवल 791 महिलाएं दर्ज हैं।

गाजियाबाद में महिला वोटरों की संख्या ही घट गई। फोटो: आर्काइव

गाजियाबाद में महिला वोटरों की संख्या ही घट गई। फोटो: आर्काइव

HighLights

  1. गाजियाबाद मतदाता सूची में 1000 पुरुषों पर 791 महिलाएं

  2. प्रवासियों के नाम जुड़ने से लिंगानुपात में अंतर बढ़ा

  3. महिला मतदाताओं को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलेगा

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। एसआईआर के बाद तैयार मतदाता सूची में पुरुष और महिला मतदाताओं के अनुपात में बड़ा अंतर सामने आया है। गाजियाबाद में एक हजार पुरुष मतदाताओं के सापेक्ष सिर्फ 791 महिला मतदाता दर्ज हैं।

जिला प्रशासन का मानना है कि दूसरे जिलों और प्रदेशों से बड़ी संख्या में पुरुषों के गाजियाबाद आकर रहने और उनके नाम मतदाता सूची में जुड़ने से यह अंतर बढ़ा है। अब महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

कम महिला मतदाताओं वाले बूथों पर फोकस

रक्षाबंधन के बाद सोमवार से बीएलओ घर-घर जाकर यह पता करेंगे कि पात्र होने के बावजूद किसी महिला का नाम मतदाता सूची में शामिल होने से रह तो नहीं गया है। जिन महिलाओं के दस्तावेज पूरे होंगे, उनका फार्म भरवाकर नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा।

प्रशासन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ऐसे पोलिंग बूथों की सूची तैयार कर रहा है, जहां महिला मतदाताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम है। इन बूथों पर विशेष अभियान चलाकर महिला मतदाताओं के नाम जोड़ने पर जोर दिया जाएगा।

जिले में 22.87 लाख मतदाता

उप जिला निर्वाचन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह के अनुसार, एसआइआर के बाद जिले में कुल 22,87,408 मतदाता हैं। इनमें 12,77,135 पुरुष, 10,10,143 महिलाएं और 130 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं।

एसआइआर के दौरान बीएलओ ने घर-घर जाकर सत्यापन किया था। पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े गए और अपात्र मतदाताओं के नाम हटाए गए। प्रशासन के अनुसार, कुछ महिलाओं के दस्तावेज पूरे नहीं होने के कारण उस समय उनके नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके थे। अब दस्तावेज पूरे होने पर उन्हें नाम जुड़वाने का अवसर दिया जाएगा।

साहिबाबाद में सबसे कम अनुपात

विधानसभा क्षेत्रों के आंकड़ों में साहिबाबाद में लिंगानुपात सबसे कम है। यहां एक हजार पुरुष मतदाताओं के सापेक्ष 690 महिला मतदाता हैं। वहीं लोनी में यह अनुपात 821, मुरादनगर में 864, गाजियाबाद शहर में 843 और मोदीनगर में 852 है।

विधानसभा क्षेत्र पुरुष मतदाता महिला मतदाता ट्रांसजेंडर कुल मतदाता लिंगानुपात
लोनी 2,49,489 2,04,810 34 4,54,333 821
मुरादनगर 2,11,464 1,82,640 20 3,94,124 864
साहिबाबाद 4,36,203 3,00,961 38 7,37,202 690
गाजियाबाद शहर 2,13,409 1,79,844 17 3,93,270 843
मोदीनगर 1,66,570 1,41,888 21 3,08,479 852
कुल 12,77,135 10,10,143 130 22,87,408 791

दस्तावेज पूरे हैं तो जुड़वा सकेंगी नाम

प्रशासन का कहना है कि मतदाता सूची में पात्र महिला का नाम दर्ज होना जरूरी है। इसलिए बीएलओ ऐसे घरों तक पहुंचेंगे, जहां पात्र महिला मतदाता का नाम सूची में नहीं है। दस्तावेज पूरे होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत नाम जोड़ने की कार्रवाई की जाएगी।

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