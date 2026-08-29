गाजियाबाद की वोटर लिस्ट में घट गईं महिलाएं, 1000 पुरुषों पर सिर्फ 791 रह गईं; साहिबाबाद में हैं सबसे कम

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। एसआईआर के बाद तैयार मतदाता सूची में पुरुष और महिला मतदाताओं के अनुपात में बड़ा अंतर सामने आया है। गाजियाबाद में एक हजार पुरुष मतदाताओं के सापेक्ष सिर्फ 791 महिला मतदाता दर्ज हैं।

जिला प्रशासन का मानना है कि दूसरे जिलों और प्रदेशों से बड़ी संख्या में पुरुषों के गाजियाबाद आकर रहने और उनके नाम मतदाता सूची में जुड़ने से यह अंतर बढ़ा है। अब महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

कम महिला मतदाताओं वाले बूथों पर फोकस रक्षाबंधन के बाद सोमवार से बीएलओ घर-घर जाकर यह पता करेंगे कि पात्र होने के बावजूद किसी महिला का नाम मतदाता सूची में शामिल होने से रह तो नहीं गया है। जिन महिलाओं के दस्तावेज पूरे होंगे, उनका फार्म भरवाकर नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा।

प्रशासन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ऐसे पोलिंग बूथों की सूची तैयार कर रहा है, जहां महिला मतदाताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम है। इन बूथों पर विशेष अभियान चलाकर महिला मतदाताओं के नाम जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। जिले में 22.87 लाख मतदाता उप जिला निर्वाचन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह के अनुसार, एसआइआर के बाद जिले में कुल 22,87,408 मतदाता हैं। इनमें 12,77,135 पुरुष, 10,10,143 महिलाएं और 130 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। एसआइआर के दौरान बीएलओ ने घर-घर जाकर सत्यापन किया था। पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े गए और अपात्र मतदाताओं के नाम हटाए गए। प्रशासन के अनुसार, कुछ महिलाओं के दस्तावेज पूरे नहीं होने के कारण उस समय उनके नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके थे। अब दस्तावेज पूरे होने पर उन्हें नाम जुड़वाने का अवसर दिया जाएगा।

साहिबाबाद में सबसे कम अनुपात विधानसभा क्षेत्रों के आंकड़ों में साहिबाबाद में लिंगानुपात सबसे कम है। यहां एक हजार पुरुष मतदाताओं के सापेक्ष 690 महिला मतदाता हैं। वहीं लोनी में यह अनुपात 821, मुरादनगर में 864, गाजियाबाद शहर में 843 और मोदीनगर में 852 है।