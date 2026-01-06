Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    UP SIR: गाजियाबाद में आज सभी पोलिंग बूथों पर होगा मतदाता सूची का प्रकाशन, पता चलेगा कितने नाम कटे 

    By Abhishek Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 05:32 AM (IST)

    गाजियाबाद में मतदाता सूची का अनंतिम प्रकाशन आज सभी पोलिंग बूथों, तहसीलों और जिला मुख्यालय पर किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। चुनाव आयोग के निर्देश पर विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची का एसआईआर कार्य किया जा रहा है। मतदाता सूची का अनंतिम प्रकाशन मंगलवार को सभी पोलिंग बूथों, तहसीलों के साथ ही जिला मुख्यालय पर किया जाएगा।

    जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार माँदड़ ने बताया कि मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन पहले एक जनवरी को करना निर्धारित किया गया था, लेकिन भारत सरकार ने पूर्व में तय कार्यक्रम में बदलाव करते हुए मतदाता सूची के ड्रॉफ्ट का प्रकाशन अब छह जनवरी को करने का निर्णय लिया है।

    ड्रॉफ्ट के प्रकाशन के बाद छह जनवरी से छह फरवरी तक आपत्ति और दावे प्राप्त किए जाएंगे। 27 फरवरी तक आपत्ति और दावों का निस्तारण किया जाएगा, इसके बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन छह मार्च को किया जाएगा।

    उन्होंने बताया कि आपत्ति और दावों के समय के दौरान जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल नही है ,वह अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए फार्म संख्या छह भरकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी मतदाता को संशोधन कराना हो तो वह भी फार्म भरकर जमा कर सकता है।

    यह भी पढ़ें- SIR In UP: प्रदेश में SIR प्रक्रिया जारी, दूसरे चरण की तैयारी के लिए उपमुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

    यह भी पढ़ें- UP SIR: डेढ़ लाख से अधिक वोटरों के नाम लिस्ट से हटने तय, 20 प्रतिशत मतदाता अभी भी तलाशे नहीं मिल रहे