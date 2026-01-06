UP SIR: गाजियाबाद में आज सभी पोलिंग बूथों पर होगा मतदाता सूची का प्रकाशन, पता चलेगा कितने नाम कटे 

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। चुनाव आयोग के निर्देश पर विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची का एसआईआर कार्य किया जा रहा है। मतदाता सूची का अनंतिम प्रकाशन मंगलवार को सभी पोलिंग बूथों, तहसीलों के साथ ही जिला मुख्यालय पर किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार माँदड़ ने बताया कि मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन पहले एक जनवरी को करना निर्धारित किया गया था, लेकिन भारत सरकार ने पूर्व में तय कार्यक्रम में बदलाव करते हुए मतदाता सूची के ड्रॉफ्ट का प्रकाशन अब छह जनवरी को करने का निर्णय लिया है।

ड्रॉफ्ट के प्रकाशन के बाद छह जनवरी से छह फरवरी तक आपत्ति और दावे प्राप्त किए जाएंगे। 27 फरवरी तक आपत्ति और दावों का निस्तारण किया जाएगा, इसके बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन छह मार्च को किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि आपत्ति और दावों के समय के दौरान जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल नही है ,वह अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए फार्म संख्या छह भरकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी मतदाता को संशोधन कराना हो तो वह भी फार्म भरकर जमा कर सकता है।