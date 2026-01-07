गाजियाबाद में 28.37 लाख से घटकर 20.19 लाख रह गई मतदाताओं की संख्या, 8.18 लाख नाम हटाए गए

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची के एसआईआर का पहला चरण पूरा हो गया है। मंगलवार को गाजियाबाद के पांचों विधानसभा क्षेत्र की अनंतिम मतदाता सूची के ड्रॉफ्ट का प्रकाशन प्रत्येक पोलिंग बूथ, तहसील के साथ ही जिला मुख्यालय पर कर दिया गया है।

इसके तहत जिले में 63,824 मृतक, 3,19,838 अनट्रेस, 3,59,889 परमानेंटली शिफ्टेड, 31,787 आलरेडी इनराल्ड और गणना प्रपत्र जमा न करने वाले 51,781 अन्य श्रेणी के मतदाताओं समेत कुल 8.18 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है।

जिले में अब मतदाताओं की संख्या 28.37 लाख से घटकर 20.19 लाख रह गई है। सबसे अधिक 3,99,387 मतदाताओं के नाम साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में काटे गए हैं। सबसे कम 51,781 मतदाताओं के नाम मोदीनगर मतदाता सूची में काटे गए हैं।

मतदाता सूची के ड्राफ्ट के प्रकाशन के बाद आपत्ति और सुझाव लिए जा रहे हैं, जिनका निस्तारण कर अंतिम मतदाता सूची का छह मार्च को प्रकाशन किया जाएगा। इस दौरान जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल नही है, वे अपना नाम जुड़वाने के लिए फार्म संख्या छह भरकर आवेदन कर सकते हैं, बीएलओ द्वारा सत्यापन के बाद आवेदक का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा।