गाजियाबाद में ग्रामीणों को भी देना होगा यूजर चार्ज, प्रत्येक घर से उठाया जाएगा कूड़ा

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जिले की ग्राम पंचायतों में भी स्वच्छता को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में घरों से कूड़ा उठाया जाएगा। कूड़ा उठाने की एवज में ग्रामीणों से नगर निगम की तरह यूजर चार्ज भी लिया जाएगा। इस यूजर चार्ज की मदद से ही कूड़ा उठाने और उसका निस्तारण करने का कार्य किया जाएगा।

जिला पंचायत राज अधिकारी जाहिद हुसैन ने बताया कि जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में सर्वे कराने पर पता चला कि गंदगी की वजह खाली जमीन और सड़क किनारे कूड़े को फेंका जाना है। इस समस्या का समाधान यह है कि प्रत्येक घर से कूड़ा उठाया जाए, जिससे कि लोग घर के कचरे को इधर-उधर न फेंके। कुछ ग्राम पंचायतों में प्रत्येक घर से कूड़ा उठाने का कार्य किया जा रहा है।

अब प्रत्येक ग्राम पंचायत में यही व्यवस्था लागू की जाएगी। किस ग्राम पंचायत में कूड़ा उठाने के लिए कितना शुल्क लिया जाएगा, इसका निर्धारण ग्राम पंचायत की समिति तय करेगी। कूड़ा उठाने के लिए वाहनों की खरीद भी की जाएगी, कर्मचारियों की तैनाती भी की जाएगी।