गाजियाबाद में 15 से 24 जनवरी तक होंगी यूपी बोर्ड की प्री बोर्ड परीक्षाएं, शेड्यूल जारी 

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिले में यूपी बोर्ड की प्री बोर्ड परीक्षाएं 15 जनवरी से शुरू हो जाएंगी। परीक्षाओं को लेकर विभाग की ओर से शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जिले में इंटरमीडिएट एवं हाईस्कूल के 53 हजार से अधिक विद्यार्थी परीक्षा देंगे।

यह परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाओं के अभ्यास के तौर पर आयोजित कराई जाती हैं। परीक्षाएं 15 से 24 जनवरी तक आयोजित की जाएंगी। हालांकि अन्य जिलों में छह, सात एवं अन्य जनवरी से प्री बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं।

विभाग द्वारा विद्यालयों को विद्यार्थियों को परीक्षा पैटर्न से अवगत कराने के लिए निर्देशित किया है। परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए विभाग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षाओं के बाद शिक्षकों को विद्यार्थियों की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर उनकी गलतियों से अवगत कराना होगा। जिससे वह बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

साथ ही विद्यार्थियों को अपनी तैयारी का स्तर, कमजोरियां समझने एवं समय प्रबंधन की समझ बढ़ सके। जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार शर्मा का कहना है कि सभी जिलों में अपनी व्यवस्थाओं एवं स्थिति को देखते हुए परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं। जिले में 15 से जनवरी से 24 जनवरी तक प्री बोर्ड परीक्षाएं होंगी।