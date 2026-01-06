Language
    गाजियाबाद में 15 से 24 जनवरी तक होंगी यूपी बोर्ड की प्री बोर्ड परीक्षाएं, शेड्यूल जारी 

    By Deepa Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 01:56 AM (IST)

    गाजियाबाद में यूपी बोर्ड की प्री-बोर्ड परीक्षाएं 15 से 24 जनवरी तक आयोजित होंगी। इसमें हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के 53 हजार से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिले में यूपी बोर्ड की प्री बोर्ड परीक्षाएं 15 जनवरी से शुरू हो जाएंगी। परीक्षाओं को लेकर विभाग की ओर से शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जिले में इंटरमीडिएट एवं हाईस्कूल के 53 हजार से अधिक विद्यार्थी परीक्षा देंगे।

    यह परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाओं के अभ्यास के तौर पर आयोजित कराई जाती हैं। परीक्षाएं 15 से 24 जनवरी तक आयोजित की जाएंगी। हालांकि अन्य जिलों में छह, सात एवं अन्य जनवरी से प्री बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं।

    विभाग द्वारा विद्यालयों को विद्यार्थियों को परीक्षा पैटर्न से अवगत कराने के लिए निर्देशित किया है। परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए विभाग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षाओं के बाद शिक्षकों को विद्यार्थियों की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर उनकी गलतियों से अवगत कराना होगा। जिससे वह बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

    साथ ही विद्यार्थियों को अपनी तैयारी का स्तर, कमजोरियां समझने एवं समय प्रबंधन की समझ बढ़ सके। जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार शर्मा का कहना है कि सभी जिलों में अपनी व्यवस्थाओं एवं स्थिति को देखते हुए परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं। जिले में 15 से जनवरी से 24 जनवरी तक प्री बोर्ड परीक्षाएं होंगी।

    यह परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाओं के अभ्यास के तौर पर कराई जाती हैं। जिससे वह परीक्षा पैटर्न को समझने के साथ समय प्रबंधन सीख सकें। ये परीक्षाओं विद्यार्थियों के बोर्ड परीक्षा की तैयारी को लेकर आत्मविश्वास बढ़ाने में भी मददगार साबित होती हैं।