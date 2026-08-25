टंकी की उम्र पूरी होने के नाम पर छिपाते रहे भ्रष्टाचार, अब गाजियाबाद में ढहाई जाएंगी तीन जर्जर टंकियां

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद के पटेल नगर में करीब 30 वर्ष पहले बनाई गई पानी की टंकी अब नगर निगम के लिए बेकार ढांचा बनकर रह गई है। निर्माण के बाद से आज तक इस टंकी से कभी पानी की आपूर्ति नहीं हो सकी।

निगम ने इसकी तकनीकी स्थिति की जांच कराकर असुरक्षित पाए जाने पर इसे ध्वस्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। टंकी के निर्माण के दौरान ही इसमें लीकेज की समस्या सामने आ गई थी। इसके बाद इसे पानी की सप्लाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया।

ढांचा भी पुराना और जर्जर हो चुका वर्षों से टंकी केवल इलाके में पहचान और लैंडमार्क के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। यह टंकी कभी काम नहीं आई। लंबे समय से उपयोग में नहीं आने के कारण अब इसका ढांचा भी पुराना और जर्जर हो चुका है। तकनीकी स्थिति का आकलन कराने के लिए इसकी जांच का काम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) को सौंपा गया है।

जांच रिपोर्ट में टंकी को असुरक्षित बताया वहीं, जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। जांच रिपोर्ट में टंकी को असुरक्षित बताया जाता है तो इसे गिराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी नंदग्राम की दो टंकियों की भी यही कहानी है।