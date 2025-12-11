Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद में विश्वविद्यालय उड़ाका दल की बड़ी कार्रवाई: कई कॉलेजों में नकल पकड़ाई, 8 पर UFM केस दर्ज

    By Deepa Sharma Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 10:22 PM (IST)

    गाजियाबाद में विश्वविद्यालय उड़ाका दल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई कॉलेजों में नकल पकड़ी। इस दौरान 8 छात्रों पर UFM केस दर्ज किया गया, जबकि 28 छात्रों ...और पढ़ें

    Hero Image

    संकल्प इंस्टिट्यूट आफ ला में परीक्षा के दौरान जांच करते विशेष उड़ाका दल के सदस्य। सौ. सीसीएसयू

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से संबद्ध महाविद्यालयों में एनईपी विषम सेमेस्टर एवं प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं चल रही हैं। परीक्षा के दौरान बृहस्पतिवार को उड़ाका दलों के संयोजक प्रोफेसर शिवराज सिंह के निर्देशन में गाजियाबाद के महाविद्यालयों में औचक निरीक्षण किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विशेष उड़ाका दल के सदस्यों जेवी कालेज बड़ौत से डाॅ. विनय कुमार चिकारा, डाॅ. प्रशांत यादव, डाॅ. देवेंद्र सिरोही ने विभिन्न केंद्रों पर कुल आठ परीक्षार्थियों को नकल करते हुए पकड़े जाने पर यूएफएम केस दर्ज किया और 28 परीक्षार्थियों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। संबंधित की सूचना विश्वविद्यालय को कार्रवाई के लिए दी गई है।

    विनय कुमार चिकारा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान आईएएमआर काॅलेज दुहाई में चार परीक्षार्थियों के पेपर पर सांकेतिक भाषा में लिखा हुआ था और दो परीक्षार्थियों के पास इलेक्ट्रानिक डिवाइस व इयरबड्स मिले। इन छह परीक्षार्थियों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। एक विद्यार्थी पर यूएफएम केस दर्ज किया गया है।

    तीन परीक्षा कक्षों में केवल एक परीक्षा निरीक्षक की ड्यूटी लगी थी। आइएमआर काॅलेज दुहाई में दो पर यूएफएम केस और आठ को चेतावनी दी गई है। वहीं माॅडर्न डिग्री काॅलेज में परीक्षा के समय कालेज का मुख्य द्वार बंद मिला। एक परीक्षार्थी पर यूएफएम केस और छह परीक्षार्थियों को चेतावनी दी गई है। उपस्थिति रजिस्टर पर परीक्षा निरीक्षक, एस एवं सीएस के हस्ताक्षर नहीं थे। रिलायबल इंस्टीट्यूट आफ ला में दो परीक्षार्थियों को चेतावनी दी गई।

    काॅलेज में प्राचार्य अनुपस्थित मिले। वहीं, संकल्प इंस्टीट्यूट ऑफ लाॅ दुहाई में एक परीक्षार्थी पर यूएफएम केस दर्ज हुआ और चार को चेतावनी दी गई। इनमें एक परीक्षार्थी के पास ऐसी घड़ी मिली जो देखने में साधारण थी, लेकिन टच करने पर पता चला की वह स्मार्ट वाच थी। माइलस्टोन इंस्टीट्यूट मोरटा में परीक्षा के समय कालेज का मुख्य द्वार बंद मिला। निरीक्षण में एक परीक्षार्थी को चेतावनी दी गई। एचएलएम कॉलेज में तीन पर यूएफएम केस और तीन को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।

    यह भी पढ़ें- नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए दो मेगा प्रोजेक्ट प्रस्तावित, 500 ई-बस और एलिवेटेड रोड योजना पर 'मंथन'