गाजियाबाद में लापरवाही पर दो चौकी प्रभारी और सिपाही सस्पेंड, पुलिस विभाग में मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। अलग-अलग मामलों में लापरवाही बरतने पर दो चौकी प्रभारी और एक सिपाही को डीसीपी निमिष पाटील ने निलंबित किया है। इनमें चार नवंबर को टीला मोड़ क्षेत्र में मिले सात वर्षीय बच्ची के शव के मामले में गुमशुदगी दर्ज न करने और सुनवाई न करने पर सिकंदरपुर चौकी प्रभारी ओमवीर सिंह को निलंबित किया है।

बच्ची शाहीन तीन नवंबर को घर से लापता हुई थी। अगले दिन उसका शव खाली प्लाट में गड्ढे में भरे पानी में डूबा हुआ मिला था। स्वजन ने गुमशुदगी और बच्ची को तलाशने में पुलिस पर सहयोग न करने के आरोप लगाए थे। डीसीपी ने बताया कि तुलसी निकेतन में पिछले दिनों चौकी क्षेत्र का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ था। इसमें एक व्यक्ति किसी महिला के घर के दरवाजे पर लात मार रहा था और गाली गलौज कर रहा था।