गाजियाबाद में लापरवाही पर दो चौकी प्रभारी और सिपाही सस्पेंड, पुलिस विभाग में मचा हड़कंप
साहिबाबाद में डीसीपी निमिष पाटिल ने लापरवाही के मामलों में दो चौकी प्रभारियों और एक सिपाही को निलंबित कर दिया है। सिकंदरपुर चौकी प्रभारी को बच्ची के गुमशुदगी मामले में कार्रवाई न करने पर निलंबित किया गया। तुलसी निकेतन चौकी प्रभारी और सिपाही को एक वायरल वीडियो मामले में उचित कार्रवाई न करने और उच्च अधिकारियों को सूचित न करने पर निलंबित किया गया।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। अलग-अलग मामलों में लापरवाही बरतने पर दो चौकी प्रभारी और एक सिपाही को डीसीपी निमिष पाटील ने निलंबित किया है। इनमें चार नवंबर को टीला मोड़ क्षेत्र में मिले सात वर्षीय बच्ची के शव के मामले में गुमशुदगी दर्ज न करने और सुनवाई न करने पर सिकंदरपुर चौकी प्रभारी ओमवीर सिंह को निलंबित किया है।
बच्ची शाहीन तीन नवंबर को घर से लापता हुई थी। अगले दिन उसका शव खाली प्लाट में गड्ढे में भरे पानी में डूबा हुआ मिला था। स्वजन ने गुमशुदगी और बच्ची को तलाशने में पुलिस पर सहयोग न करने के आरोप लगाए थे। डीसीपी ने बताया कि तुलसी निकेतन में पिछले दिनों चौकी क्षेत्र का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ था। इसमें एक व्यक्ति किसी महिला के घर के दरवाजे पर लात मार रहा था और गाली गलौज कर रहा था।
मामले में कुछ दिन कार्रवाई नहीं की गई। बाद में आरोपित के खिलाफ शांतिभंग की धारा में कार्रवाई कर दी गई। जबकि आरोपित का अच्छा-खासा आपराधिक इतिहास था। इसके बाद बीट पुलिस आफिसर सिपाही प्रवीण ने उच्चाधिकारियों को इसकी सूचना नहीं दी और इस मामले में तुलसी निकेतन चौकी प्रभारी अभिषेक कुमार और सिपाही प्रवीण को निलंबित किया गया है।
