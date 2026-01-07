करोड़ों का माल चोरी, आरोपी मांग रहा 15 लाख रुपये की फिरौती; क्या है पूरा माजरा

Language
    By Ashutosh Gupta Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 05:01 PM (IST)

    गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक ट्रांसपोर्टर का करोड़ों रुपये का माल ट्रक से चोरी हो गया। चालक-परिचालक की मिलीभगत से जावेद नामक व्यक्ति ने मुरादाबाद स्थ

    गाजियाबाद पुलिस। जागरण

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में साहिबाबाद थाना क्षेत्र के चिकंबरपुर से एक ट्रांसपोर्टर ने ट्रक में एक कारोबारी का करोड़ों रुपये का माल भरकर बिहार के लिए भेजा। लेकिन रास्ते में चालक व परिचालक की मदद से एक आरोपी ने माल को मुरादाबाद स्थित अपने गोदाम पर उतार लिया और अब आरोपी माल देने की एवज में 15 लाख रुपये की मांग कर रहा है।

    पीड़ित ने मामले की शिकायत डीसीपी ट्रांस हिंडन से की। उनके निर्देश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की है।

    चिकंबरपुर में झारखंड बंगाल के नाम से ट्रांसपोर्ट चलाने वाले ट्रांसपोर्टर दलजीत सिंह का कहना है कि उन्होंने नवंबर माह में अपने ट्रक में माल भरकर चालक व परिचालक को बिल देकर बिहार सीतामढ़ी के लिए भेजा था।

    इस बीच रास्ते में मुरादाबाद ट्रक पहुंचने पर जावेद नामक युवक ने चालक व परिचालक की मिलीभगत से ट्रक में लदा करोड़ों का माल अपने गोदाम पर उतार लिया। उन्हें इस घटना का दो दिन बाद पता चला।

    उन्होंने माल वापस देने के लिए कहा तो जावेद ने इसकी एवज में 15 लाख रुपये की मांग की। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने तत्काल पुलिस से शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने डीसीपी से शिकायत की।

    एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव का कहना है कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा।