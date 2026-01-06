गाजियाबाद में टिकट और टूर पैकेज के नाम पर 13 लोगों से 78 लाख की ठगी, दो आरोपितों पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में ठगों ने एक ट्रैवल कंपनी का एजेंट बनकर एयर टिकट व टूर पैकेज बुक करने के नाम पर 13 लोगों से 78.71 लाख रुपये की ठगी की। आरोपितों ने पीड़ितों को भारत व विदेशों में टिकट व टूर पैकेज बुक कराने के नाम पर आकर्षक आफर का झांसा देकर रकम हड़पी।

मामले में 13 पीड़ितों ने दो आरोपितों को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले में शक्तिखंड चार निवासी पवन कुमार समेत 13 लोगों ने पुलिस को नोएडा के महागुन माई वुड्स निवासी सत्यम शुक्ला और गौड़ सोसायटी निवासी हर्षित शुक्ला के खिलाफ पुलिस से शिकायत की थी।

आरोप है कि सत्यम और हर्षित ने अपने को एक ट्रैवल कंपनी का एजेंट बताया और देश-विदेश के हवाई टिकट व टूर पैकेज पर उनके माध्यम से बुक कराने पर आकर्षक आफर देने की बात कही। इसके साथ ही यदि टिकट रद्द होता है तो बिना किसी कटौती के अतिरिक्त कमीशन के साथ रकम वापस की जाएगी।

आरोपितों को टिकट व टूर पैकेज के नाम पर पवन कुमार ने 24 लाख रुपये, आयुष व्यास ने 30 लाख रुपये, सागर सिंह भंडारी ने नौ लाख रुपये, प्रज्ञा ने सात लाख रुपये, पुनीत ने 1.85 लाख रुपये, हर्षित पुरी ने ढाई लाख रुपये, राहुल राणा ने 34 हजार रुपये, कनव फूलर ने 85 हजार रुपये, प्रभात यादव ने 34 हजार रुपये, विवेक सिंह ने 47 हजार रुपये महीम सिंह ने दो लाख रुपये, शेषन शर्मा ने 20 हजार रुपये और मृगेंद्र राज शर्मा ने 16 हजार रुपये का भुगतान किया।

इसके बाद आरोपितों ने न तो उन्हें टिकट दिए और न ही रकम वापस की। इसके बाद आरोपित फरार हो गए। काफी समय बाद आरोपितों ने उनकी तलाश की और उनसे रकम वापस मांगी तो 14 नवंबर को सत्यम शुक्ला ने अपने नोएडा स्थित फ्लैट पर रुपये वापस करने का एग्रीमेंट किया।