पानी नहीं, बीमारी बह रही है: ट्रांस-हिंडन में दूषित सप्लाई का कहर, निगम बेखबर

आशुतोष गुप्ता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। water contamination शुद्ध पेयजल के नाम पर बढ़े हुए टीडीएस के साथ पेयजल पाइपलाइन को लेकर नगर निगम की बड़ी लापरवाही ट्रांस हिंडन क्षेत्र में है। इंदिरापुरम से लेकर ब्रजविहार तक में सालों पुरानी पेयजल पाइपलाइन हैं, समय-समय पर इन्हें बदलने की मांग स्थानीय लोग करते हैं लेकिन मरम्मत के मरहम से काम चला लिया जाता है। बावजूद इसके यहां के लोगों को दूषित पेयजल मिलता है और आये दिन लाेग संक्रमण का शिकार होते हैं।

इंदिरापुरम की बात की जाए तो जीडीए ने जब इसे बसाया, उस दौरान की पेयजल पाइपलाइन पड़ी है। इसके अलावा अधिकांश क्षेत्रों में पेयजल पाइपलाइन के साथ ही सीवर की लाइन भी डली हुई है, जो सेहत के लिए बड़ा खतरा है। दोनों के क्षतिग्रस्त होने के कारण सीवर लाइन से आने वाला मल-मूत्र पेयजल पाइप लाइन में जाता है।

इससे संक्रमण का खतरा बढ़ता है। साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में सड़क किनारे पाइपलाइन में लीकेज के चलते सड़क पर पानी भरा नजर आया। इसके ठीक सामने पड़ी लोहे की पाइपलाइन भी काफी जर्जर हालत में दिखी। ब्रज विहार में नाला दूषित पेयजल का कारण ब्रज विहार में नाला दूषित पेयजल का सबसे बड़ा कारण है। यहां पेयजल की लाइन नाले में होकर जा रही है। दैनिक जागरण की टीम ने जब इस क्षेत्र में पड़ताल की तो नाले में पेयजल पाइपलाइन में लीकेज रही।

स्थानीय निवासी आदित्य भारद्वाज ने बताया कि ब्रज विहार में दूषित पेयजल की समस्या पाइपलाइन पुरानी होने की वजह से है। 20 साल पुरानी पेयजल पाइपलाइन है, इनमें से अधिकांश लाइन गल चुकी है और दूषित पानी घरों में आता है।

घरों में आता है बदबूदार पानी ब्रज विहार निवासी आराधना ने बताया कि सबसे अधिक परेशानी घरों में दूषित पानी आने की है। दोनों समय घरों में बदबूदार पानी की आपूर्ति होती है। इससे लोगों की सेहत को भी खतरा है। लोग खरीदकर पानी पीने के लिए मजबूर हैं। सीवर और पेयजल पाइपलाइन एक साथ होने से यह परेशानी आती है।

कड़कड़ माडल में खारे पानी की आपूर्ति कड़कड़ माडल निवासी अरुण तोमर ने बताया कि पानी दूषित होने की समस्या क्षेत्र में लंबे समय से है। पेयजल और सीवर की लाइन एक साथ है दोनों में लीकेज होने पर घरों में दूषित पानी पहुंचता है। बजाय पाइपलाइन बदलने के इसकी मरम्मत कर दी जाती है। इसके अलावा क्षेत्र में कई सालों से एक ही समय पानी की आपूर्ति हो रही है। 15 से 20 साल पुरानी पाइपलाइन है।