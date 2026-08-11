साहिबाबाद: आधी आबादी प्यासी, दावों के बीच नलों से टपक रहा दूषित पानी; बोतल बंद पानी बना सहारा

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। ट्रांस हिंडन क्षेत्र में आधी से अधिक आबादी पानी के लिए गंगाजल की आपूर्ति पर निर्भर है, लेकिन इसमें भी हर दूसरे इलाके से शिकायतें लगातार आ रही हैं।

वैशाली, इंदिरापुरम जैसे इलाकों में पेयजल आपूर्ति नियमित न रहने, दूषित आपूर्ति की शिकायतें अधिक हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायतों के करने के बाद भी निस्तारण में हीलाहवाली बरती जा रही है।

इसके अलावा नगर निगम के अधिकारी और पार्षद पेयजल के मुद्दे पर लगातार बैठकें और प्रयास करते रहे हैं लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला है। ऐसे में बोतलबंद पानी के भरोसे लोगों को रहना पड़ता है।

वैशाली के अलग-अलग सेक्टर में गंगाजल आपूर्ति न होने से लोग लगातार परेशानी झेल रहे हैं। पिछले कई महीनों से गंगाजल आपूर्ति में समस्या लगातार बढ़ी है। लोगों का आरोप है कि सुबह के समय पानी बहुत कम समय के लिए आता है।

शाम को सप्लाई पर रहते हैं निर्भर स्थानीय निवासी प्रिया ने बताया कि सुबह के समय पानी कम आने से शाम को सप्लाई पर निर्भर रहते हैं लेकिन शाम के समय हर दूसरे दिन बाद आपूर्ति न होने का मैसेज आता है।

वैशाली सेक्टर-3 एफ आरडब्ल्यूए अध्यक्ष धीरेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि क्षेत्र में पेयजल की समस्या के प्रति अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा गंभीरता नहीं बरती जा रही है। एफ-ब्लाक में पिछले दो दिन से लगातार दूषित और बदबूदार पानी की आपूर्ति हो रही है। कुछ ऐसा ही हाल इंदिरापुरम का भी है। यहां क्षेत्र को मिलने वाले गंगाजल का सबसे कम हिस्सा ही दिया जाता है लेकिन उसमें भी अक्सर समस्या लोग झेलते हैं।

न्यायखंड निवासी अंजू ने बताया कि महीने में आठ से 10 दिन गंगाजल की आपूर्ति नहीं होती है। ऐसे में घरों में पानी की किल्लत बनी रहती है। कौशांबी में कम दबाव से पानी की आपूर्ति की शिकायत लोगों की रहती है।

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क्या बोले जल निगम के अधिकारी कौशांबी में रहने वाले रोशन शर्मा ने बताया कि ऊपरी मंजिल पर मोटर पानी नहीं खींच पाती है। पानी का दबाव काफी कम रहता है। इसको लेकर शिकायत भी की जा चुकी है लेकिन समाधान नहीं होता है।