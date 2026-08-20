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ट्रांस हिंडन की बिजली व्यवस्था होगी चकाचक, विद्युत निगम खर्च करेगा 123 करोड़ रुपये; डीपीआर तैयार

By Rahul Kumar Edited By: Pooja Tripathi
Updated: Thu, 20 Aug 2026 06:02 AM (IST)

विद्युत निगम ट्रांस हिंडन की बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए 123 करोड़ रुपये खर्च करेगा, जिसकी डीपीआर पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को भेजी गई है।

वसुंधरा सेक्टर-सात में विद्युत निगम के अधिकारियों के साथ बैठक करते उद्यमी। सौ. विद्युत निगम

वसुंधरा सेक्टर-सात में विद्युत निगम के अधिकारियों के साथ बैठक करते उद्यमी। सौ. विद्युत निगम

HighLights

  1. ट्रांस हिंडन की बिजली व्यवस्था पर 123 करोड़ खर्च होंगे।

  2. नंदग्राम में 20एमवीए का नया विद्युत उपकेंद्र बनेगा।

  3. जर्जर लाइनें और 188 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे।

राहुल कुमार, साहिबाबाद। अब ट्रांस हिंडन की बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए विद्युत निगम 123 करोड़ रुपये खर्च करेगा। निगम ने इसकी डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को भेज दी है।

प्रस्ताव पास होने के बाद अगले करीब दो माह में कार्य शुरू हो जाएंगे। विद्युत निगम का दावा है कि इन कार्यों के होने से ट्रांस हिंडन की बिजली आपूर्ति में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।

बिजनेस प्लान 2026-27 के पार्ट-टू के अंतर्गत विद्युत निगम करीब दो माह से ट्रांस हिंडन के क्षेत्र वैशाली, वसुंधरा, कौशांबी, इंदिरापुरम, मोहननगर, राजेंद्र नगर, साहिबाबाद, लाजपत नगर, डेल्टा कॉलोनी आदि का सर्वे कर रहा था।

उपकेंद्र बनने से होंगे ये फायदे

इसमें देखा गया कि किस क्षेत्र में किन कारणों से सबसे अधिक बिजली कटौती होती है। इसके बाद इसकी अंतिम रिपोर्ट तैयार कर प्रस्ताव तैयार किया गया। बिजली व्यवस्था सुधार के लिए नंदग्राम में एक 20एमवीए का विद्युत उपकेंद्र बनाया जाएगा।

उपकेंद्र के बनने से यहां के लोगों को बिजली कटौती से पूरी तरह से राहत मिल जाएगी। साथ ही जगह-जगह 188 ट्रांसफार्मर 250केवीए के लगाए जाएंगे। इसके अलावा पांच क्षेत्रों में 33केवी की करीब 20 किलोमीटर लंबी लाइन डाली जाएगी।

एलटी और 11केवी जर्जर लाइन और पोल बदलने के कार्य भी किए जाएंगे। अधिकारियों का दावा है कि इन कार्यों के होने से उपभोक्ताओं को बिजली कटौती से काफी राहत मिलेगी।

पहले चरण के 32 प्रतिशत कार्य पूरे

ट्रांस हिंडन में बिजनेस प्लान 2026-27 के पार्ट-वन के अंतर्गत करीब 70 करोड़ रुपये से कार्य किए जा रहे हैं। अभी तक करीब 32 प्रतिशत कार्य पूरे कर लिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि अगले चार से पांच माह में ये कार्य पूरे कर लिए जाएंगे।

उद्यमियों के साथ की बैठक कर लिए सुझाव

विद्युत निगम के अधिकारियों ने बुधवार को साहिबाबाद साइट-चार, मेरठ औद्योगिक क्षेत्र, आनंद औद्योगिक क्षेत्र, राजेंद्र नगर समेत विभिन्न क्षेत्र के उद्यमियों के साथ बैठक कर सुझाव लिए।

सभी उद्यमियों ने अपने-अपने क्षेत्र में बिजली कटौती के कारण बताए। साथ ही कौन-कौन से कार्य होने से सुधार हो सकता है, ये भी बताया। अधिकारियों का कहना है कि उद्यमियों के सुझावों के आधार पर उनके कार्यों को भी बिजनेस प्लान में शामिल किया जाएगा।

ट्रांस हिंडन में बिजली सुधार के लिए विभिन्न कार्य किए जाएंगे। इसके लिए 123 करोड़ की डीपीआर बनाकर मुख्यालय को भेज दी है। अगले दो माह में प्रस्ताव पास होने के साथ ही कार्य शुरू कर दिए जाएंगे।
-अखिलेश सिंह, अधीक्षण अभियंता, विद्युत नगरीय वितरण मंडल-तृतीय।