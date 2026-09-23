गाजियाबाद में ट्रेनों ने बढ़ाई यात्रियों की टेंशन, 3 घंटे की देरी से पहुंची दिल्ली-बरेली ईएमयू

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। यात्रियों को मंगलवार को रेलवे की अव्यवस्था का खामियाजा भुगतना पड़ा। दिल्ली की ओर आने वाली कई ट्रेनें निर्धारित समय से काफी देर से पहुंचीं।

10 से अधिक ट्रेनों के विलंबित होने से खुर्जा, अलीगढ़, हाथरस, हापुड़, मोदीनगर, मुरादनगर और दादरी समेत आसपास के क्षेत्रों से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा असर उन यात्रियों पर पड़ा, जिन्हें सुबह समय से कार्यालय या कालेज पहुंचना था।



मंगलवार को दिल्ली-बरेली ईएमयू करीब तीन घंटे की देरी से पहुंची। वहीं सूबेदारगंज-आनंद विहार ट्रेन लगभग एक घंटे 51 मिनट और उत्कल एक्सप्रेस एक घंटे 55 मिनट लेट रही। दिल्ली-जगाधरी एक्सप्रेस भी करीब एक घंटे 17 मिनट की देरी से चली।