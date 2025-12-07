Language
    गाजियाबाद: कोहरे में पुलिस की सख्ती, अवैध वाहनों पर कार्रवाई

    By Vinit Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 03:32 PM (IST)

    गाजियाबाद में कोहरे से होने वाले हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। जीटी रोड और एनएच-9 पर कामचलाऊ और ओवरलोडेड वाहनों के चालान ...और पढ़ें

    गाजियाबाद में कोहरे से होने वाले हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सर्दियों में कोहरे से होने वाले सड़क हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने रविवार को शहर में स्पेशल चेकिंग ड्राइव चलाई। GT रोड, NH-9 और मेरठ रोड पर पुलिस ने कामचलाऊ गाड़ियों, ओवरलोडेड ट्रॉली-ट्रकों और अपनी बॉडी लिमिट से ज़्यादा माल ढोने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। कोहरे के दौरान इन वाहनों से हादसों की सबसे ज़्यादा संभावना होती है।

    रविवार की स्पेशल ड्राइव के दौरान पुलिस ने सौ से ज़्यादा चालान काटे। कई कामचलाऊ गाड़ियां बिना नंबर प्लेट या रजिस्ट्रेशन प्लेट के चलती मिलीं। कई ट्रैक्टर-ट्रॉली और ट्रक अपनी बॉडी से बाहर निकले हुए रॉड, पाइप और दूसरा माल ढोते हुए मिले। पुलिस टीमों ने इन गाड़ियों को मौके पर ही रोककर नियमों के मुताबिक चालान काटे।

    अधिकारियों ने बताया कि रात और कोहरे में पीछे से आ रहे वाहनों के लिए बाहर निकला हुआ माल निकालना मुश्किल होता है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ जाता है। ट्रैफिक पुलिस एक हफ्ते से रोड सेफ्टी कैंपेन चला रही है। इस कैंपेन के दौरान शहर में 12 गैर-कानूनी कट बंद किए गए। ये कट अक्सर उल्टी दिशा से आने वाले वाहनों के कारण हादसों का कारण बनते थे।

    पुलिस का कहना है कि इन गैर-कानूनी कट को बंद करने से एक्सीडेंट कम होंगे और ट्रैफिक ठीक रहेगा। तीन दिन के एक और कैंपेन में, पुलिस ने 500 से ज़्यादा गाड़ियों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाया। रिफ्लेक्टिव टेप खास तौर पर भारी गाड़ियों, ट्रैक्टर-ट्रॉली, टेम्पो और कामचलाऊ गाड़ियों पर लगाया गया ताकि कोहरे में उनकी विज़िबिलिटी बढ़ सके और टक्कर का खतरा कम हो सके। पुलिस ने ड्राइवरों को रात और कोहरे के दौरान कम स्पीड में गाड़ी चलाने और हाई बीम से बचने की भी हिदायत दी।

    कोहरे का मौसम अभी शुरू नहीं हुआ है। उससे पहले, ट्रैफिक पुलिस ड्राइवरों को सुरक्षित सफर के लिए अवेयर कर रही है और ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन ले रही है। ओवरलोड करने वालों, फिटनेस सर्टिफिकेट न होने वालों और गाड़ी की बॉडी के बाहर सामान ले जाने वालों के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा।

    त्रिगुण बिसेन, DCP ट्रैफिक