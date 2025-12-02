Language
    गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने अवैध कट बंद कराए, एक सप्ताह तक चलेगा अभियान

    By Vinit Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 08:41 AM (IST)

    गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने शहर में अवैध कटों को बंद कराने का एक सप्ताह का अभियान शुरू किया है। इन अवैध कटों के कारण ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया था। पुलिस ने एक विशेष टीम गठित की है जो इन कटों की पहचान कर उन्हें बंद कराएगी। लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की गई है।

    Hero Image


    नया गाजियाबाद रेलवे फाटक के पास अवैध कट पूरी तरह से बंद करते पुलिसकर्मी। जागरण

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। शहर में बढ़ते सड़क हादसों और जाम की समस्या को दैनिक जागरण में लगातार अभियान चलाकर प्रमुखता से उठाया जा रहा है। इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार से विशेष सड़क सुरक्षा अभियान शुरू कर दिया। अभियान का मुख्य फोकस अवैध कटों को बंद कराना है, जो लगातार दुर्घटनाओं और यातायात अव्यवस्था का बड़ा कारण बने हुए हैं।

    सोमवार को अभियान की शुरुआत नए गाजियाबाद फाटक के पास बने कट से की गई। जहां कुछ दिन पहले लगाए गए बैरिकेड दोपहिया चालकों ने हटा दिए थे और यहां से आवागमन फिर शुरू हो गया था। ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस कट को पूरी तरह बंद कराया और नई बैरिकेडिंग लगा दी। इसी तरह घंटाघर के पास मौजूद एक अन्य अवैध कट को भी बंद कर दिया गया।

    ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के अनुसार शहर की विभिन्न मुख्य सड़कों पर कई ऐसे अवैध कट बने हुए हैं, जहां बिना संकेत और बिना किसी सुरक्षा उपाय के वाहन अचानक मुड़ जाते हैं। इससे सुबह–शाम व्यस्त समय में यातायात बाधित होता है और कई बार हादसा भी हो जाता है। पुलिस का कहना है कि लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि इन कटों पर वाहन चालकों की लापरवाही के कारण अक्सर जाम लग जाता है और पैदल चलने वालों के लिए भी खतरा पैदा होता है।

    अभियान के अंतर्गत ट्रैफिक पुलिस की टीम ऐसे सभी कटों पर जाकर अस्थायी बैरिकेडिंग करेगी ताकि तुरंत रास्ता बंद किया जा सके। इसके साथ ही संबंधित विभाग नगर निगम और पीडब्ल्यूडी को स्थायी समाधान के लिए रिपोर्ट भेजी जाएगी, ताकि आगे चलकर इन कटों का निर्माण या उपयोग स्थायी रूप से रोका जा सके।

    अधिकारियों का कहना है कि शहर के कुछ हिस्सों में लोग नजदीकी रास्ते की सुविधा के लिए खुद ही अवैध कट खोल देते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। पुलिस टीम इन स्थानों पर नियमित निगरानी करेगी ताकि कोई व्यक्ति बैरिकेड हटाकर अवैध रूप से आवागमन शुरू न कर सके। ट्रैफिक पुलिस का मानना है कि यदि अभियान सफल रहा तो शहर में जाम और सड़क हादसों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आएगी।

    सुरक्षित सफर के लिए रखें ध्यान

    • निर्धारित यू-टर्न या वैध कट का ही उपयोग करें।
    • थोड़ी दूरी बढ़ाने से भले कुछ मिनट अधिक लगें, लेकिन यातायात सुरक्षित हो जाता है।
    • यूटर्न से वाहन मुड़ने पर जाम भी कम लगता है, इससे समय की बचत होती है



    अवैध कट हमारे लिए लगातार चुनौती बने हुए हैं। ये न सिर्फ नियमों का उल्लंघन हैं, बल्कि सड़क सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक भी हैं। हमने पहले चरण में सबसे अधिक जोखिम वाले कटों को चिन्हित किया है और उन्हें तुरंत बंद कराया जा रहा है। अगले एक सप्ताह में शहर के सभी प्रमुख अवैध कट बंद कर दिए जाएंगे।


    -

    जियाउद्दीन अहमद, एसीपी ट्रैफिक