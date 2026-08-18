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गाजियाबाद में हाउस टैक्स में 10 से 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि, व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन

By Shahnawaz Ali Edited By: Sonu Suman
Updated: Tue, 18 Aug 2026 11:54 PM (IST)

महानगर उद्योग व्यापार मंडल ने गाजियाबाद में हाउस टैक्स में अत्यधिक वृद्धि का विरोध किया है, जिसमें वाणिज्यिक कर में 5-10 गुना बढ़ोतरी का आरोप लगाया गय ...और पढ़ें

गाजियाबाद में हाउस टैक्स वृद्धि के खिलाफ व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन।

गाजियाबाद में हाउस टैक्स वृद्धि के खिलाफ व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नगर निगम के हाउस टैक्स में बढ़ोतरी के विरोध में मंगलवार को आरडीसी के एक रेस्टोरेंट में महानगर उद्योग व्यापार मंडल ने पत्रकारों से वार्ता की, जिसमें महानगर अध्यक्ष गोपीचंद ने कहा कि पुराने हाउस टैक्स को आधार बनाकर अधिकतम 10 से 20 प्रतिशत तक ही वृद्धि करने और जटिल प्रक्रिया, नए नियमों के नाम पर जनता व व्यापारियों को परेशान करना बंद किया जाए।

उन्होंने आरोप लगाया कि कई मामलों में कमर्शियल हाउस टैक्स पांच से दस गुना तक बढ़ाया जा रहा है, जिससे व्यापारियों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। संगठन ने नगर निगम बोर्ड के उस निर्णय को लागू करने की मांग की, जिसमें अत्यधिक टैक्स वृद्धि को निरस्त किया गया था।

बढ़े बिल जारी होने से जनता में असंतोष: व्यापार मंडल

व्यापार मंडल ने कहा कि मुख्यमंत्री की हाउस टैक्स में वृद्धि नहीं करने की घोषणा के बावजूद बढ़े बिल जारी होने से जनता में असंतोष बढ़ रहा है। महानगर अध्यक्ष ने मेयर से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की। जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर भी सवाल उठाए गए।

संगठन ने घोषणा की कि तीन दिन तक स्वयुग मार्केट से शहीद भगत सिंह चौक तक शांतिपूर्ण जुलूस निकालकर जनजागरण किया जाएगा। इसके बाद आंदोलन की अगली रणनीति तय की जाएगी। इस मौके पर चेयरमैन ब्रजमोहन सिंगल, केपी गुप्ता, अशोक चावला, सुनील गोयल, राजदेव त्यागी, विपिन गोयल, अनुराग गर्ग, नरेश अग्रवाल, संजीव मित्तल आदि उपस्थित रहे।

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