गाजियाबाद में केमिकल से बनाया जा रहा था टोफू, खाद्य सुरक्षा टीम ने 62 किलो किया जब्त

जागरण संवाददात, गाजियाबाद। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रविवार को शांति नगर में एक ही परिसर में संचालित दो टोफू फैक्ट्री का औचक निरीक्षण किया तो यहां पर गंदगी मिली। जिस ड्रम में टोफू रखा जाता है, उसमें रखा पानी भी साफ नहीं था। टोफू को तैयार करने में नॉन फूड ग्रेड का एसिटिक एसिड इस्तेमाल किया जा रहा था।



खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दस्तावेजों की जांच की तो पता चला की फैक्ट्री संचालकों के पास टोफू बनाने का लाइसेंस था, लेकिन टोफू की पैकेजिंग का कार्य गलत तरीके से किया जा रहा था। पैकेजिंग के वक्ति नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, न ही खाद्य पदार्थ के बारे में जानकारी पैकेट पर अंकित की जा रही थी।

निरीक्षण के दौरान ड्रम में मिला टोफू l टोफू को तैयार करने के लिए नॉन फूड ग्रेड के एसिटिक एसिड का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि नियम के तहत गलत है। खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त सुरेश कुमार मिश्र ने बताया कि मैसर्स बीएमआर सोया फूड एंड प्रोडक्ट एवं बालाजी सोया फूड एंड प्रोडक्ट के नाम से दोनों फैक्टरियों का संचालन किया जा रहा है।