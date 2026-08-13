वंदे मातरम गीत की जयंती पर गाजियाबाद में भव्य तिरंगा कॉन्सर्ट, अमर बलिदानियों को किया गया नमन
गाजियाबाद में जिला प्रशासन ने हर घर तिरंगा अभियान और वंदे मातरम गीत की जयंती पर तिरंगा कॉन्सर्ट का आयोजन किया। ...और पढ़ें
HighLights
गाजियाबाद में जिला प्रशासन ने तिरंगा कॉन्सर्ट आयोजित किया।
विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों पर शानदार प्रस्तुतियां दीं।
सांसद अतुल गर्ग ने देश प्रेम का संदेश दिया।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिला प्रशासन द्वारा बृहस्पतिवार को पंडित दीन दयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में हर घर तिरंगा अभियान और वंदे मातरम गीत की जयंती के अवसर पर तिरंगा कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने देशभक्ति के गीतों पर शानदार प्रस्तुति दी।
विद्यार्थियों ने 'मैं रहूं या न रहूं भारत रहना चाहिए', 'लहरा दो तिरंगा' सहित अन्य गीतों पर प्रस्तुति दी और देश के अमर बलिदानियों को नमन किया।
सांसद अतुल गर्ग ने इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी को अवकाश घोषित कर दिया जाता था।
देश में किसी के पास स्किल, तो वह बेरोजगार नहीं रह सकता
लेकिन एक हजार साल की गुलामी के बाद और बड़ी संख्या में देश के सच्चे सपूतों के बलिदान के बाद यह दिन आया है, जब कई दिन स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।
उन्होंने कहा कि अभिभावकों को अपने बच्चों को देश प्रेम को प्रेरित करने वाली फिल्में दिखानी चाहिए। इन दिनों देश तेजी से तरक्की कर रहा है।
देश में यदि किसी व्यक्ति के पास स्किल है तो वह बेरोजगार नहीं है। इसलिए सिर्फ किताब के ज्ञान पर निर्भर न रहें, स्किल भी विकसित करें।
शहर विधायक संजीव शर्मा ने तिरंगा कॉन्सर्ट कार्यक्रम के आयोजन को अच्छी पहल बताया और सभी से अपने घरों पर तिरंगा झंडा लगाने की अपील की।
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