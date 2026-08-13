वंदे मातरम गीत की जयंती पर गाजियाबाद में भव्य तिरंगा कॉन्सर्ट, अमर बलिदानियों को किया गया नमन

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिला प्रशासन द्वारा बृहस्पतिवार को पंडित दीन दयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में हर घर तिरंगा अभियान और वंदे मातरम गीत की जयंती के अवसर पर तिरंगा कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने देशभक्ति के गीतों पर शानदार प्रस्तुति दी।

विद्यार्थियों ने 'मैं रहूं या न रहूं भारत रहना चाहिए', 'लहरा दो तिरंगा' सहित अन्य गीतों पर प्रस्तुति दी और देश के अमर बलिदानियों को नमन किया। सांसद अतुल गर्ग ने इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी को अवकाश घोषित कर दिया जाता था। देश में किसी के पास स्किल, तो वह बेरोजगार नहीं रह सकता लेकिन एक हजार साल की गुलामी के बाद और बड़ी संख्या में देश के सच्चे सपूतों के बलिदान के बाद यह दिन आया है, जब कई दिन स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।