गाजियाबाद: एनएच-9 पर भीषण हादसा, तीन युवाओं की मौत

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। एनएच नौ पर मंगलवार देर रात हुए सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की मौत हो गई। हादसा राठी मिल कट के पास दिल्ली से गाजियाबाद वाली लेन पर हुआ। एक बाइक पर दिल्ली की तरफ से तीन युवक आ रहे थे।

बाइक की तेज रफ्तार होने की वजह से राठी मिल कट के पास अचानक आगे चल रही कार बाइक घुस गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवकों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।