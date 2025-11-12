गाजियाबाद: एनएच-9 पर भीषण हादसा, तीन युवाओं की मौत
गाजियाबाद में एनएच नौ पर राठी मिल कट के पास एक दर्दनाक हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई। तेज रफ्तार बाइक आगे चल रही कार से टकरा गई, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस मृतकों की पहचान करने में जुटी है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। एनएच नौ पर मंगलवार देर रात हुए सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की मौत हो गई। हादसा राठी मिल कट के पास दिल्ली से गाजियाबाद वाली लेन पर हुआ। एक बाइक पर दिल्ली की तरफ से तीन युवक आ रहे थे।
बाइक की तेज रफ्तार होने की वजह से राठी मिल कट के पास अचानक आगे चल रही कार बाइक घुस गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवकों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस का कहना है कि अभी युवकों की पहचान नहीं हो पाई है। पहचान होते ही स्वजन को सूचना भेजी जाएगी।
अधिक जानकारी आते ही खबर को अपडेट कर दी जाएगी...
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।