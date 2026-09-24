साहिबाबाद: दरवाजा ठीक से बंद न होना पड़ा भारी, घर में घुसे चोर नकदी; जेवर और मोबाइल ले उड़े

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। टीला मोड़ थाना क्षेत्र की ईस्ट तुलसी निकेतन कालोनी में रात के समय दरवाजा सही बंद न होने पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर घर से गहने, नकदी और दो मोबाइल चुराकर ले गए। पीड़ित ने चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है।

ईस्ट तुलसी निकेतन कालोनी निवासी योगेश त्यागी ने बताया कि 22 सितंबर को रात करीब 10 बजे वह घर का गेट बंद कर सो गए। उन्होंने बताया कि किसी कारण दरवाजा सही से बंद नहीं हो सका। जिसका फायदा उठाकर देर रात चोरों ने घर के अंदर घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया।

सुबह पौने चार बजे उठी प्रियंका तो रह गई सन्न सुबह करीब पौने चार बजे बेटी प्रियंका उठी तो उसने देखा कि अलमारी खुली पड़ी है। सामान का सारा बिखरा पड़ा है। बेटी ने उन्हें और अन्य स्वजन को जगाया। जिसके बाद सभी को चोरी की वारदात का पता चला।