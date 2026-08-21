गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से शातिर घायल और 50 लाख के जेवर बरामद

जागरण संवाददाता, लोनी (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में थाना लोनी पुलिस ने शुक्रवार सुबह चेकिंग के दौरान मुठभेड़ के बाद चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से करीब 50 लाख के गहने, तमंचा बरामद हुए हैं।

पुलिस के अनुसार, 20 अगस्त को आरोपी ने गिरि मार्केट स्थित घर में लाखों की चोरी की थी। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराकर पुलिस पूछताछ कर रही है।

एसीपी ने दी जानकारी

एसीपी लोनी राम किशन ने बताया कि लोनी थाना पुलिस शुक्रवार अल सुबह निठोरा अंडरपास के निकट चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला चोर बाइक से निठोरा अंडरपास की तरफ आ रहा है।

पुलिस टीम ने सतर्कता से चेकिंग शुरू कर दी। इसी दौरान सामने से आ रहे बाइक सवार को पुलिस ने रूकने का इशारा किया। पुलिस इशारा देख वह तेजी से बाइक मोड़ वह पीछे की तरफ भागने का प्रयास करने लगा।

मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश। जागरण बदमाश के पैर में लगी गोली पुलिस टीम ने भाग रहे युवक का पीछा किया तो उसने जान से मारने के इरादे से पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग में एक गोली उसके बाएं पैर में जाकर लगी, जिससे आरोपी घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा।