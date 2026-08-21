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गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से शातिर घायल और 50 लाख के जेवर बरामद

By shobhit sharma Edited By: Kapil Kumar
Updated: Fri, 21 Aug 2026 09:57 AM (IST)

लोनी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद चोरी के आरोपी सचिन को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 50 लाख रुपये के गहने और एक तमंचा बरामद हुआ है, आरोपी ने 20 अगस्त को चोरी की वारदात को अंजाम दिया था।

HighLights

  1. लोनी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया।

  2. गिरफ्तार आरोपी से 50 लाख रुपये के चोरी के गहने बरामद।

  3. चोर ने पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ।

जागरण संवाददाता, लोनी (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में थाना लोनी पुलिस ने शुक्रवार सुबह चेकिंग के दौरान मुठभेड़ के बाद चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से करीब 50 लाख के गहने, तमंचा बरामद हुए हैं।

पुलिस के अनुसार, 20 अगस्त को आरोपी ने गिरि मार्केट स्थित घर में लाखों की चोरी की थी। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराकर पुलिस पूछताछ कर रही है।

एसीपी ने दी जानकारी

एसीपी लोनी राम किशन ने बताया कि लोनी थाना पुलिस शुक्रवार अल सुबह निठोरा अंडरपास के निकट चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला चोर बाइक से निठोरा अंडरपास की तरफ आ रहा है।

पुलिस टीम ने सतर्कता से चेकिंग शुरू कर दी। इसी दौरान सामने से आ रहे बाइक सवार को पुलिस ने रूकने का इशारा किया। पुलिस इशारा देख वह तेजी से बाइक मोड़ वह पीछे की तरफ भागने का प्रयास करने लगा।

jagran News - 2026-08-21T095643.350मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश। जागरण

बदमाश के पैर में लगी गोली

पुलिस टीम ने भाग रहे युवक का पीछा किया तो उसने जान से मारने के इरादे से पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग में एक गोली उसके बाएं पैर में जाकर लगी, जिससे आरोपी घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा।

50 लाख के जेवर बरामद

इसके बाद पुलिस टीम ने घायल आरोपी को दबोच लिया और बाइक कब्जे में लेकर थाना ले आई। तलाशी में पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के कब्जे से 315 बोर का एक तमंचा, एक खोखा, एक कारतूस और 50 लाख की कीमत के सोने-चांदी के जेवर समेत एक बाइक बरामद की है।

यह भी पढ़ें- गाजियाबाद में एनकाउंटर, 20 रुपये के लिए हत्या करने वाला समीर मुठभेड़ में गिरफ्तार

पुलिस पूछताछ में आरोपी सचिन निवासी रूपनगर ने बताया कि 20 अगस्त की रात्रि गिरि मार्केट कॉलोनी स्थित एक घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया था।