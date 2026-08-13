NH-9 पर थार का तांडव! पुलिस की PRV में मारी जोरदार टक्कर, ड्राइवर की दर्दनाक मौत
गाजियाबाद में बुधवार देर रात एक तेज रफ्तार थार ने डायल-112 की पीआरवी को टक्कर मार दी, जिससे चालक कपिल कुमार की मौत हो गई और एक सिपाही घायल हो गया। ...और पढ़ें
HighLights
तेज रफ्तार थार ने पुलिस पीआरवी को टक्कर मारी।
हादसे में पीआरवी चालक कपिल कुमार की मौत हुई।
कांस्टेबल प्रवीण कुमार गंभीर रूप से घायल, उपचार जारी।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात तेज रफ्तार थार ने डायल-112 की पीआरवी में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पीआरवी पर तैनात चालक और एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के दौरान चालक कपिल कुमार की मौत हो गई।
देर रात सूचना पर गौर सिटी-2 जा रही थी पीआरवी
घटना बुधवार देर रात करीब साढ़े 11 बजे की है। गौतमबुद्धनगर में तैनात पीआरवी 9619 को नोएडा के थाना सेक्टर-63 से डायल-112 के जरिए एक इवेंट मिला था। सूचना थाना बिसरख क्षेत्र के गौर सिटी-2 की थी।
पीआरवी कमांडर कांस्टेबल प्रवीण कुमार और पायलट होमगार्ड कपिल कुमार वाहन से एनएच-9 के रास्ते गौर सिटी-2 जा रहे थे।रात करीब साढ़े 11 बजे बहरामपुर पुलिस चौकी से कुछ दूरी पर लाल रंग की थार के चालक ने तेज और लापरवाही से वाहन चलाते हुए पीआरवी में जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पीआरवी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में प्रवीण कुमार और कपिल कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। बहरामपुर चौकी पुलिस ने दोनों को उपचार के लिए एसजेएम अस्पताल पहुंचाया। उपचार के दौरान पायलट कपिल कुमार की मौत हो गई। कांस्टेबल प्रवीण कुमार का उपचार चल रहा है।