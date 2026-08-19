लोनी में गली से टेंपो निकालने पर चालक से मांगे रुपये, मना करने पर की बेरहमी से पिटाई
गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी में गली से टेंपो निकालने पर चालक से रुपये मांगे गए, मना करने पर उसे बुरी तरह पीटा गया।
HighLights
गली से टेंपो निकालने पर चालक से मांगे रुपये।
रुपये न देने पर लाठी-डंडों और ईंट से हमला।
दो महिलाओं सहित आठ पर मुकदमा दर्ज।
संवाद सहयोगी, लोनी। ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में इलायचीपुर गड्ढा कालोनी के कुछ लोगों ने गली से टेंपो निकालने पर चालक से रुपयों की मांग की।
आरोप है कि रुपये दिए बिना टेंपो निकालने पर आरोपितों ने चालक के साथ मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़ित चालक की शिकायत पर दो महिलाओं समेत आठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
इलायचीपुर निवासी गौरव टेंपो से घर-घर बोतलबंद पानी सप्लाई करता है। उसने बताया कि 15 अगस्त की शाम सप्लाई के लिए वह जा रहा था।
जैसे ही गड्ढे वाली गली में पहुंचा कुछ लोगों ने टेंपो को रोक लिया और कहने लगे कि इस गली में हम लोगों ने रुपये खर्च कर मलबा डलवाया है। इधर से जाओगे तो रुपये देने होंगे।
लाठी-डंडों और ईंट से किया हमला
मना करने पर दयाराम, रोशन, दीपक, राजकुमार बसंत, कौशल्या देवी और शोभा देवी आदि लोगों ने अपने अन्य के साथ मिलकर गाली-गलौज की और लाठी-डंडों और ईंट से हमला कर दिया। इसमें आंख, सिर और चेहरे पर चोट लगने से वह घायल हो गया।
मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे संयुक्त अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद छ्ट्टी मिल गई। एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है।