गाजियाबाद के लोनी में गला दबाकर की गई थी किशोर की हत्या, दो दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

संवाद सहयोगी, लोनी। लाेनी थाना क्षेत्र के चिरोड़ी रोड स्थित खेत में रविवार को मिला शव किशोर का था। किशोर की गला दबाकर हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई है। मृतक के पिता ने दो दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी है। मृतक मेवला भट्ठी गांव का 17 वर्षीय आकाश था। वह दोस्तों के साथ कहीं जाने की कह कर शनिवार शाम को घर से निकला था।

चिरोड़ी गांव के पास स्थित पेट्रोल पंप के सामने खेत में रविवार दोपहर किशोर का शव पड़ा देख राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस को शव के पास मोबाइल या दस्तावेज नहीं मिले थे। जिसके चलते पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर शिनाख्त के प्रयास में जुटी थी।

रविवार देर रात करीब साढ़े ग्यारह बजे के बाद शव की शिनाख्त हुई। स्वजन ने गांव के ही दो युवकों चिंटू व बादल के खिलाफ तहरीर दी। शिकायत में बताया कि पुत्र आकाश दोस्तों के साथ शराब पीता था। उन्होंने बताया कि शनिवार शाम को वह गांव में रहने वाले दोस्तों के साथ शराब पीने के लिए गया। जिसके बाद दोस्त घर लौट आए, लेकिन पुत्र नहीं आया।

अगले दिन जब उन्होंने चिंटू से पुत्र के बारे में पूछा तो उसने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर उनके साथ गाली गलौज की। जिसके बाद वह पुत्र की तलाश में जुट गए। देर रात लोनी पुलिस से पुत्र का शव मिलने की सूचना मिली। पुलिस ने पिता की शिकायत पर चिंटू व बादल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।