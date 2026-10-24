व्यापारियों को बड़ी राहत: गाजियाबाद में शुरू हुई ब्याज माफी योजना, पुराना टैक्स जमा करने पर 100% तक छूट

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में राज्यकर विभाग ने बकायेदार व्यापारियों को राहत देने के लिए ब्याज माफी योजना शुरू की है। इसके तहत मूल बकाया कर जमा करने पर बकाया राशि के स्लैब के अनुसार ब्याज में 50 से 100 प्रतिशत तक छूट मिलेगी।

योजना का लाभ लेने और आवेदन प्रक्रिया में व्यापारियों की मदद के लिए विभाग में हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। शुक्रवार को अपर आयुक्त अजय कुमार गौतम ने हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया। ब्याज में 50 प्रतिशत छूट योजना के तहत 10 लाख रुपये तक की मूल बकाया धनराशि जमा करने पर ब्याज में शत प्रतिशत छूट मिलेगी। 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक के बकाये पर 90 प्रतिशत, एक से पांच करोड़ रुपये तक पर 75 प्रतिशत और पांच करोड़ रुपये से अधिक के बकाये पर ब्याज में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

उक्त जानकारी देते हुए अपर आयुक्त अजय कुमार गौतम ने बताया कि व्यापारियों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क आरंभ करते हुए अधिकारियों की तैनाती की गई है। यहां व्यापारियों को योजना की जानकारी देने के साथ आवेदन करने में भी मदद मिलेगी।